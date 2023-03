Das weltweite Banken-Beben ging an Solar-Aktien nicht spurlos vorbei. So kam es bei den Solar-Werten First Solar, SolarEdge und Enphase aus dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index zu einer Kurskorrektur.



Grund für die Schwäche dürften die Finanzierungen des Energiedienstleisters SunPower bei der amerikanischen Pleitebank Silicon Valley Bank sein.



Das ist für SunPower alles andere als angenehm, aber sicherlich noch kein Grund, den ganzen Sektor abzustrafen. Denn diese Finanzierungen gelten in der Banken-Branche als eher risikoarm, somit sollte es für SunPower kein Problem sein, eine neue Finanzierung bei einer anderen Bank zu bekommen.



Solar-Aktien erholen sich bereits wieder

Am Montag erholten sich die Kurse der Aktien auf breiter Front. Insbesondere die Aktie des Energiedienstleiters Enphase konnte zum Börsenschluss an der Wall Street knapp fünf Prozent zulegen. Grund hierfür könnte die Hochstufung auf „outperform“ seitens der amerikanischen Investmentbank Raymond James sein. Diese vergab das Kursziel 225 US-Dollar, das entspricht einem Kursaufschlag von 20 Prozent auf aktuellem Kursniveau. Seit Anfang des Jahres hat die Aktie fast 30 Prozent an Wert verloren.



Gründe für die Hochstufung von Enphase Energy

Das Europa-Geschäft dürfte dem Unternehmen weiteren Rückenwind geben. In diesem Jahr könnte Enphase die Umsatz-Marke von 25 Prozent überschreiten, das wären rund sechs Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Erstmal sei ein Aktienrückkauf oder eine Dividende möglich, da das Unternehmen eine Free-Cashflow-Rendite von vier Prozent erreicht hat, so der Analyst.



Fazit Die hier erwähnten Solar-Werte Enphase, SolarEdge und First Solar sind Bestandteil des 16 Werte umfassenden BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index. Die restlichen 13 Unternehmen stammen aus den Sektoren Wasser- und Biokraftstoffe, Windkraft und der energetischen Sanierung. Damit die weltweit gesteckten Klimaziele erreicht werden, bedarf es massiver Investitionen in alternative Energien. Davon sollte die Unternehmen aus dem BÖRSE ONLINE Grüne Zukunft Index profitieren. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABH können Anleger in diesen Megatrend investieren. Weitere Informationen zum Index finden Sie hier.