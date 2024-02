Die Märkte erreichten in jüngster Zeit neue Höchststände und die Euphorie für KI bleibt ungebrochen – doch wie sollte man sich als Anleger zu diesem Zeitpunkt nun am besten verhalten? Ein Rat von Warren Buffett gibt Aufschluss

So macht Investieren Spaß: In jüngster Zeit läuft es rund an der Börse. Große und bekannte Indizes wie der S&P 500 oder der deutsche Leitindex DAX erreichten neue Höchststände. Der Boom wird derzeit vor allem angetrieben durch die nachlassende Inflation, Hoffnungen auf Zinssenkungen in diesem Jahr und auch das nach wie vor andauernde Thema künstliche Intelligenz (KI). Erst vergangene Woche etwa veröffentlichte der Tech-Gigant Nvidia Zahlen und übertraf mal wieder die Erwartungen.

Doch wie lange kann es so weitergehen? Werden die Aktienmärkte noch weiter über sich hinauswachsen oder droht gar keine Korrektur? Wenn es einer weiß, dann ist es Warren Buffett (93). Die Börsen-Legende gilt als der wohl beste Investor der Welt und schlug mit seinen Investments schon mehrfach den Markt.

Warren Buffetts Rat: So sollten Sie sich in der aktuellen Marktlage verhalten

Es ist eines von Warren Buffetts wohl bekanntesten Zitaten: „Eine einfach Regel bestimmt meinen Kauf: Seien Sie ängstlich, wenn andere gierig sind und seien Sie gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Und aktuell scheinen die Anleger vor allem gierig zu sein.

Das belegt auch ein Blick auf den „Fear and Greed“ Index von CNN. Der steht derzeit auf „Extrem gierig“. Es könnte für Anleger also möglicherweise Zeit sein, bei der Aktienauswahl etwas vorsichtiger und nicht zu gierig vorzugehen. Deswegen muss man den Aktienmarkt nicht unbedingt meiden. Doch auch hier kann man sich an Warren Buffetts Ratschlägen orientieren.

Auf diese Aktien sollten Sie in der aktuellen Marktsituation setzen

Warren Buffett ist dafür bekannt, eine Aktie genauestens zu studieren, ehe er auch nur einen Cent investiert. Er kennt das Unternehmen und das Geschäftsmodell genau. Dabei sucht er nach Firmen mit einem hohen Wettbewerbsvorteil und einem breiten Burggraben. Denn er ist stets darauf bedacht, eine Aktie für einen längeren Zeitraum zu halten. Teilweise sind in seinem Portfolio Aktien, die er bereits seit mehreren Jahrzehnten hält. Ein weiteres bekanntest Zitat von ihm lautet hier: „Wenn Sie nicht bereit sind, zehn Jahre lang eine Aktie zu besitzen, denken Sie nicht einmal daran, sie zehn Minuten lang zu besitzen“. Doch welche Aktien eignen sich hierfür?

BÖRSE ONLINE hat 30 davon im Aktien für die Ewigkeit Index zusammengefasst. Das Portfolio besteht aus Unternehmen, die wegen ihrer herausragenden Geschäftsmodelle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in mehr als 100 Jahren noch erfolgreich am Markt agieren werden. Der Schwerpunkt liegt auf Herstellern von Produkten, die immer wieder gekauft werden müssen, etwa Procter & Gamble (Waschpulver, Rasierklingen und Windeln), McCormick (Gewürze), L’Oréal (Shampoo und Haarspray) oder Nestlé (Nahrungsmittel).

Einen weiteren Schwerpunkt bilden Lieferanten von Grund- und Rohstoffen, angefangen bei Equinor (Energie) über General Mills (Getreide) bis Anglo American (Platin und Diamanten). Aber auch Gesundheit (Danaher, Johnson & Johnson), Luxus (LVMH, Mercedes-Benz) und Technologie (Alphabet, Apple, Microsoft) sind in dem Index repräsentiert. Neben einem krisenfesten Geschäftsmodell und einer dominanten Marktstellung waren eine positive Fünf- und Zehnjahresperformance Voraussetzung für die Indexaufnahme. Alle 30 Aktien sind anfänglich gleich gewichtet und werden halbjährlich rebalanciert.

