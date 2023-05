Nach einem neuen Jahreshoch in der Vorwoche bietet sich beim US-Technologie-Index Nasdaq 100 ein durchaus optimistisches Bild, wenn da nicht die zurückhaltende Käuferschaft wäre. Wie die Aussichten sind. Von Karen Szola

Das US-Tech-Barometer Nasdaq 100 markierte bereits die zweite Woche infolge ein neues Jahreshoch - Bewegungen bis auf knapp 13.290 Punkten mit durchaus bullishem Charakter. Allerdings muss sich in den kommenden Wochen noch bestätigen, dass dieser Ausbruch auf das höhere Niveau auch nachhaltig ist. Denn trotz dieser neuen Bewegungshochs hielten sich die Anschlusskäufe in Grenzen, sodass es einer weiteren Beobachtung bedarf. Positiv wäre nun eine nachfolgende dynamische Klettertour bis auf 13.700/13.720 Punkten - dem Bereich der August-Hochs des Vorjahres.



Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Nasdaq 100: Kursentwicklung seit Mai 2021

Wie im Chart zu sehen ist, hat der Trendfolger MACD jetzt ein Kaufsignal erzeugt: Die Signallinie hat nach oben gekreuzt. Allerdings ist dieser Indikator in Seitwärtsbewegungen, wie sie seit fast anderthalb Monaten vorliegt, nicht wirklich aussagekräftig. Es bleibt auch in Hinblick auf den aktuell seitwärts drehenden Relative-Stärke-Index abzuwarten, in welche Richtung der Nasdaq 100 aus der kurzfristigen Trendlosigkeit ausbricht. Ein Rückgang unter 13.200 Zähler und anschließend unter die 13.000er-Marke würde eine neue Konsolidierungsrunde mit Abwärtsziel 12.400 Punkte aktivieren.

Für mittel. bis langfristig orientierte Anleger eignet sich vor allem ein ETF. Unsere Empfehlung ist der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF mit der WKN: A0YEDL.



