Beim japanischen Bluechip-Index Nikkei 225 kommt neue Dynamik auf. Soeben erreichte er ein neues Hoch. Wie es jetzt weiter geht - was die Technische Analyse sagt.

Nach einer kurzen Verschnaufpause ist der japanische Aktienindex Nikkei 225 soeben auf ein neues Jahreshoch knapp bei 28.300 Punkte gespurtet. Dieses liegt jetzt unmittelbar am dominierenden Abwärtstrend, der sich nach dem Rekord vom September 2021 formte. Wird diese, als Hürde fungierende, Trendlinie nachhaltig genommen, eröffnet sich kurz- bis mittelfristig weiteres Potenzial. Dieses würde dann bis in den Bereich um 29.220 Zählern reichen - dem August-Hoch aus dem Vorjahr.



Aus kurzfristiger Sicht ist die technische Lage nun schon fast wieder überkauft. Daher ist es fragtlich, ob die schwungvolle Aufwärtsbewegung wirklich fortgesetzt werden kann.

Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Nikkei 225: Kursentwicklung seit 2017

Übergeordnet noch in der Range

An der übergeordneten Lage ändert sich noch nichts: Seit rund zwei Jahren steckt der Nikkei 225 in einem Seitwärtskorridor (im Chart dunkelgrün markiert) fest, der auf der Oberseite durch die Hochs um 30.800 Punkte aus dem Jahr 2021 gedeckelt ist. Die untere Begrenzung leitet sich aus dem Bewegungstief um 24.700 Zählern her, welches im März vor einem Jahr kurzzeitig markiert wurde. Demnach erhalten Anleger erst ein neues Signal, wenn die beschriebene Spanne zu einer der Seiten nachhaltig verlassen wird.





Lesen Sie auch: Deutsche Aktie im Chartcheck: Hier winken Kursgewinne dank Relativer Stärke