Nach kräftigen Kursverlusten im vergangenen Jahr hat der Kurs dieser Aktie die Trendwende geschafft. Nach der jüngsten Verschnaufpause könnte es jetzt weiter aufwärts gehen.

Bis auf ein Zweijahrestief bei 6,43 Euro tauchten die Anteilsscheine des Stahlriesen im Oktober vergangenen Jahres ab - ein Niveau, das reges Kaufinteresse weckte. Dies setzte eine dynamische Aufwärtsreaktion in Gang, die kürzlich in ein neues Jahreshoch mündete. Aktuell anziehende Relative Stärke und der frische Aufwärtstrend bestärken die Annahme, dass noch weiteres Potenzial in der Klöckner-Aktie steckt. In Schlagdistanz liegt bereits das nächste Hindernis um elf Euro - ein Bereich der 2021 viele Monate Unterstützung gewährte, durch den Bruch im Juni 2022 dann aber in einen Widerstand gewandelt wurde.

Foto: Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Klöckner & Co: Kursentwicklung seit 2021

Da geht noch mehr

Würde das Bollwerk um elf Euro signifikant aus dem Weg geräumt, eröffnet dies mittelfristig Gewinnchancen bis zum 13 Euro-Bereich, der bereits seit dem Jahr 2014 temporär immer mal wieder angelaufen wird.

Dem positiven Szenario folgend bietet sich neben der Aktie auch ein gehebeltes Derivat an, dessen Schwelle unterhalb des Dezembertiefs liegt.

Empfehlung:

Knock-out-Call auf Klöckner & Co

WKN: HG6P3Q

Knock-out-Schwelle: 8,06 €

Hebel: 4,2

