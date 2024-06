Die Börse ist zuletzt wieder deutlich schwankungsanfälliger geworden und viele Anleger fragen sich, wie das weitergeht. In solchen Fällen empfiehlt es sich häufig auf stabile und solide Werte zu setzen. Diese sind besonders dann interessant, wenn Sie neben einer gewissen Stabilität noch Kurspotenzial bieten.

Stabile Werte sind in unsicheren Zeiten häufig sehr gefragt – das war schon immer so. Daher kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index zu werfen. Denn hier bilden Qualitätsaktien ein Gerüst, dass Anleger in der Vergangenheit bei größeren Einbrüchen an der Börse (zumindest teilweise) abgesichert hat.

Stabile Aktien mit Kurspotenzial

Besonders spannend sind aktuell drei Werte aus dem Index, denn hierbei handelt es sich nicht nur um stabile Werte, sondern zusätzlich um potenzielle Wertsteigerungskandidaten. Ursache: Die Analysten sind sehr optimistisch, was die Titel angeht.

Stabil und mit Kurspotenzial: Rio Tinto (Upside laut Analystenkonsens: 19,8 Prozent)

19,8 Prozent an Kurspotenzial sehen die Analysten aktuell beim Bergbaukonzern Rio Tinto. Die beliebte Dividendenaktie ist zuletzt insbesondere wegen der mangelnden Nachfrage aus China, wegen der dortigen Konjunkturschwäche zurückgekommen.

Allerdings erwarten Analysten zumindest in Teilen ein Comeback der Wirtschaft im Reich der Mitte und steigende Rohstoffpreise, wovon Rio Tinto profitieren sollte.

Stabil und mit Kurspotenzial: Barrick Gold (Upside laut Analystenkonsens: 28,7 Prozent)

Ebenfalls im Bergbaubereich anzusiedeln, ist Barrick Gold. Hier sieht der Konsens der Marktbeobachter sogar satte 28,7 Prozent Kurspotenzial. Ursache dafür sind die stark gestiegenen Goldpreise, von denen Barrick bisher kaum profitiert hat.

Sollte sich allerdings der positive Trend des Edelmetalls fortsetzen und Barrick seine Kostenkontrolle in den Griff bekommen, ist vermutlich mit steigenden Kursen zu rechnen.

Stabil und mit Kurspotenzial: BayWa (Upside laut Analystenkonsens: 31,3 Prozent)

Noch mehr Kurspotenzial mit 31,3 Prozent sehen die Analysten bei deutschen Mischkonzern BayWa. Nach einem Jahrzehnt des starken Wachstums wegen der niedrigen Zinsen wurde der Konzern mit der Erhöhung der Raten stark unter Druck gesetzt.

Nicht wenige glauben allerdings an einen Turnaround des deutschen Players. Sollte es dazu kommen, dürfte sich das für Anleger auszahlen.

