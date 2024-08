Der Herbst könnte an der Börse etwas ungemütlicher werden, das haben bereits die letzten Wochen unter Beweis gestellt, als es bei einigen Highflyer-Aktien eine massive Korrektur gab. Für Anleger kann es sich daher in diesem Umfeld lohnen, einen Blick auf diese Aktien mit stabilen Dividenden und sicheren Geschäftsmodellen zu werfen.

Ein heißer Herbst dürfte der Börse mit Blick auf den Präsidentschaftswahlkampf in den USA und die saisonal bedingte steigende Volatilität bevorstehen. Bereits in den vergangenen Wochen haben dies Anleger in Form einer ersten Korrektur der bisherigen Highflyer-Werte zu spüren bekommen, die die Börsen getragen haben.

Diese Aktien sind perfekt für einen heißen Herbst an der Börse

In einem solchen Umfeld kann es sich daher für Anleger lohnen, einen Blick auf stabile Aktien zu werfen, die durch eine Dividende Anleger zusätzliche Renditen einbringen, wenn es die Kurse nicht tun. Besonders diese drei Titel sind in diesem Kontext interessant:

Rio Tinto (Dividendenrendite: 6,7 Prozent)

So kann sich ein Blick auf den Bergbaugiganten Rio Tinto lohnen, der in diesem Sektor Platzhirsch und einer der Marktführer ist. Hier winken nicht nur attraktive Cashflows und Dividenden, sondern gleichzeitig Chancen, wenn es zu steigenden Rohstoffpreisen kommt.

Nestlé (Dividendenrendite: 3,3 Prozent)

Zweiter Titel ist der Basiskonsumgüterwert Nestlé mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,3 Prozent. Das Unternehmen kann sich insbesondere auf sein starkes Markenportfolio mit Marken wie Maggi oder Nescafé verlassen.

GSK (Dividendenrendite: 3,7 Prozent)

Ebenfalls interessant ist der britische Gesundheitskonzern GSK mit einer attraktiven Dividendenrendite von 3,7 Prozent. Hier kann sich insbesondere ein Blick wegen der breiten Diversifikation des 81 Milliarden US-Dollar schweren Unternehmens lohnen.

