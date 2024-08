Die US-Experten von Morningstar haben 10 Aktien gefunden, die über einen Burggraben verfügen und die aktuell von der Finanz-Elite gekauft werden. Denn die besten Fondsmanager setzen auf diese 10 Werte.

In einer neuen Auswertung analysierte Morningstar Aktien, die die Fondsmanager kaufen, die einen Burggraben aufweisen und die nicht aus den USA stammen. Und diese 10 "internationalen"-Aktien kauft die Elite jetzt:

10 Burggraben-Aktien, die die Elite jetzt kauft

"Dies sind die beliebtesten Aktien unserer Liste der besten internationalen Fondsmanager anhand ihrer jüngsten Portfolios, deren Aktien an einer US-Börse gehandelt werden und die von einem Morningstar-Analysten abgedeckt werden", schreiben die Experten:

1. Novo Nordisk

2. Novartis

3. AstraZeneca

4. UBS Group

5. Rolls-Royce Holdings

6. SAP

7. TotalEnergies

8. BNP Paribas

9. RELX

10. Compass Group

Diese Burggraben-Aktien sind noch unterbewertet

Doch anders als bei vielen sonstigen Auswertungen von Morningstar sind nicht alle diese Burggraben-Aktien auch unterbewertet. So sind Novo Nordisk, Rolls-Royce und die deutsche SAP deutlich überbewertet. Die Aktien von Compass Group, RELX, UBS, Astra Zeneca und Novartis sind ungefähr fair bewertet. Doch die Papiere vom französischen Öl-Unternehmen TotalEnergies (10 Prozent Kurspotenzial) und der französischen Bank BNP Paribas (30 Prozent Kurspotenzial) sind unterbewertet.

Zur TotalEnergies-Aktie schreiben die Morningstar-Experten: "Unsere Schätzung des fairen Werts von 75 US-Dollar bleibt unverändert, da sich seit der Bekanntgabe der Ziele von TotalEnergies für 2024 vor einigen Monaten kaum etwas geändert hat. Auch wenn die Aktien nach wie vor voll bewertet sind, halten wir TotalEnergies aufgrund seiner umsichtigen Energiewendestrategie und seines starken Managementteams unserer Ansicht nach weiterhin für eine der attraktiveren Optionen unter den integrierten Ölunternehmen."

Und zur BNP Parisbas schreiben die Aktien-Experten: "BNP bekräftigte seine Prognose, für das Geschäftsjahr 2024 einen Nettogewinn von über 11,2 Milliarden Euro zu erwarten. Unsere Erwartung liegt rund 5 Prozent darunter, was mit dem Konsens übereinstimmt. BNP gab außerdem an, dass die zweite Jahreshälfte stärker ausfallen werde als die erste. In Kombination mit den soliden Ergebnissen des ersten Quartals deutet dies darauf hin, dass die Erträge deutlich über den Prognosen und Markterwartungen liegen. Wir werden unser Modell in Kürze aktualisieren und könnten unsere Schätzung des beizulegenden Zeitwerts von 85 Euro pro Aktie erhöhen."

So sehen Anleger, dass nicht alle Aktien, die die Elite jetzt kauft, auch wirklich günstig sind. Doch einige unterbewertete Papiere findet man auch darunter.

Und lesen Sie auch: Kaufen oder verkaufen? André Kostolanys Schüler verrät, was die Börsen-Legende jetzt tun würde

Oder: Das Ethereum-Desaster: Gehen ETFs neben dem Bitcoin unter und sollte man jetzt alle Coins verkaufen?