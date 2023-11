Tatsächlich können Anleger und Sparer jetzt 13 Prozent Zinsen mit der Amazon-Aktie einstreichen. Wie das funktioniert und warum sich die Tech-Aktie aktuell dafür eignet.

Mit der Aktienanleihe mit Währungsabsicherung (Quanto) auf Amazon.com (WKN: HS3B1G) können Anleger jetzt 13 Prozent Zinsen mit der Amazon-Aktie einstreichen. Dabei erhalten Anleger und Sparer auf jeden Fall die 13 Prozent Zinsen, egal was mit der Tech-Aktie passiert. Wichtig ist dann aber, was Amazon am Bewertungstag, dem 13.11.2024 macht: Liegt die Amazon-Aktie dann auf oder über dem Basispreis von 142 US-Dollar, so erhalten Anleger und Sparer neben den Zinsen auch das komplett investierte Kapital zurück.

Fällt die Amazon-Aktie allerdings unter 142 Dollar am Bewertungstag, dann passiert folgendes:

13 Prozent Zinsen mit der Amazon-Aktie

So schreibt der Emittent HSBC: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, erhalten Sie am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag. Der Rückzahlungsbetrag entspricht dem mit dem Bezugsverhältnis multiplizierten maßgeblichen Kurs des Basiswerts am Bewertungstag. In diesem Fall erhalten Sie weniger als den Nennbetrag."

Wichtig für Anleger: Anders als bei vielen anderen Aktienanleihen bekommt man bei dieser Aktienanleihe auf Amazon nicht die Aktien ins Depot gebucht, falls der Basispreis am Bewertungstag nicht erreicht wird, sondern der Restbetrag wird ausgeschüttet. Das hat wegen der Währungssicherung (Quanto) bei einem Wechselkurs von Euro zu US-Dollar im Verhältnis 1,0691 zu tun.

Das Gute ist: Durch die Zinsen in Höhe von 13 Prozent erhalten Anleger einen Risikopuffer: Die Amazon-Aktie darf um 13 Prozent fallen, und dennoch gibt es noch keine Verluste bis zur Verlustschwelle (siehe Bild unten). Auf der anderen Seite erhalten Anleger lediglich 13 Prozent Rendite. Steigt die Amazon-Aktie höher, so haben Anleger in diesem Falle nichts davon (Outperformance-Punkt).

BÖRSE ONLINE rät aktuell zum Kauf der Amazon-Aktie mit einem Kursziel von 150 Euro. Dies macht etwa 160 Dollar, sodass Anleger mit der Aktienanleihe wohl gut führen dürften. Wer dennoch davon ausgeht, dass die Amazon-Aktie deutlich stärker steigt oder deutlich stärker fällt, für den ist diese Anleihe nichts. da helfen auch die Zinsen nicht. Wer aber eher von einer Seitwärtsbewegung ausgeht, der erhält hier eine Top-Zins-Chance. Und hier geht es zum Produkt

