Gibt es ein Geheimnis, um reich zu werden? Eine überraschende Eigenschaft vereint so gut wie alle Milliardäre – und man kann sie sich abschauen.

Der Traum von Reichtum ist allgegenwärtig: finanziell frei sein, das Leben ohne Einschränkungen genießen. Doch die Realität sieht oft anders aus. Denn wenn es ein Patentrezept gäbe, um Milliardär zu werden, wären wir wohl alle längst Mitglieder im exklusiven Club der Superreichen.

Tatsache ist: Ein allgemein gültiges Erfolgsrezept gibt es nicht. Aber es gibt Eigenschaften, die viele Menschen gemeinsam haben, die es geschafft haben, diesen Meilenstein zu erreichen. Was also ist das, was diese Menschen vereint? Und lässt sich davon etwas lernen?

Das Geheimnis der Superreichen: Diese Eigenschaft vereint fast alle Milliardäre

Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, bedienten wir uns einer eher unkonventionellen Methode: Statt einzelne Milliardäre zu befragen – was oft unmöglich ist – konsultierten wir eine künstliche Intelligenz (KI). KIs haben Zugriff auf umfangreiche Datenmengen und können so fundierte Antworten liefern.

Wir wandten uns an den Chatbot ChatGPT von OpenAI, eine der bekanntesten KIs weltweit. Unsere Frage lautete ganz direkt: Welche nachgewiesene Eigenschaft vereint die meisten Milliardäre?

ChatGPT: Eine der am häufigsten genannten Eigenschaften, die Milliardäre gemeinsam haben, ist "Resilienz" – die Fähigkeit, Rückschläge zu bewältigen und aus Fehlern zu lernen. Diese Eigenschaft wird oft durch Studien und Biografien von erfolgreichen Unternehmern und Investoren belegt.

Warum Resilienz entscheidend ist:

1. Fehler als Lernmöglichkeiten:

Milliardäre wie Elon Musk, Jeff Bezos oder Richard Branson haben wiederholt Rückschläge erlitten, seien es gescheiterte Unternehmen, Fehlinvestitionen oder öffentliche Kritik. Ihre Fähigkeit, diese Herausforderungen zu überwinden, hat ihnen den Weg zum Erfolg geebnet.

2. Langfristige Perspektive:

Resiliente Menschen behalten trotz Krisen ihre langfristigen Ziele im Blick und können ihre Strategien anpassen, ohne die Motivation zu verlieren.

3. Risikobereitschaft und Anpassungsfähigkeit:

Erfolg erfordert oft Mut, Risiken einzugehen. Resilienz hilft dabei, Rückschläge nicht als endgültiges Scheitern zu sehen, sondern als Schritt zum Erfolg.

Wissenschaftliche Belege:

Angela Duckworths Forschung zu "Grit":

In ihrer Studie fand Duckworth heraus, dass "Grit" (eine Kombination aus Leidenschaft und Ausdauer) ein wichtiger Indikator für langfristigen Erfolg ist – oft wichtiger als Talent oder Intelligenz.

Stanford-Studie zu Unternehmern:

Eine Analyse von erfolgreichen Startups zeigte, dass Gründer, die nach ihrem ersten gescheiterten Unternehmen ein zweites gründeten, eine um 20% höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hatten als beim ersten Versuch.

Fazit:

Resilienz ist eine Schlüsselfähigkeit, die viele Milliardäre vereint. Sie erlaubt es, Hindernisse zu überwinden und sich stetig weiterzuentwickeln – ein entscheidender Faktor auf dem Weg zum finanziellen Erfolg.

