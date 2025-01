Bei einem deutschen Anbieter gibt es aktuell unglaublich hohe Zinsen. Warum dies der Fall ist, wie sich das Angebot von Tagesgeld und Festgeld unterscheidet und für wen es sich lohnt.

Denn tatsächlich bietet die Bank HSBC aktuell eine besondere Aktienanleihe an. Das Produkt läuft auf die Lufthansa-Aktie und hat die WKN HT1L3R. Es gibt 12,89 Prozent Zinsen p.a. für die nächsten 11,5 Monate, doch weil die Lufthansa-Aktie seit Auflage des Produktes gefallen ist, erhalten Anleger im Erfolgsfall sogar bis zu 17,61 Prozent Rendite mit diesem Zinsprodukt. Doch wie funktioniert das und wie groß ist das Risiko?

Bis zu 17,61 Prozent Zinsen mit Aktienanleihe auf Lufthansa

Bei einer Aktienanleihe kaufen Anleger nicht die Lufthansa-Aktie selbst, sondern erwerben ein Produkt vom Emittenten HSBC. Zwar gibt es bei einer Aktienanleihe keine Dividenden, doch Anleger erhalten garantierte hohe Zinsen - die Zinsen würden nur im Falle einer Insolvenz des Emittenten nicht gezahlt - und haben dadurch einen Risikopuffer nach oben. Damit neben den garantierten Zinsen in Höhe von 12,89 Prozent bei dieser Lufthansa Aktienanleihe auch das investierte Kapital vollständig zurückgezahlt wird, muss die Lufthansa-Aktie am Bewertungstag (19.12.2025) auf oder über dem Basispreis von 6,00 Euro notieren.

Notiert die Lufthansa an dem Tag unter dem Basispreis, so erhalten Anleger zwar auch die Zinsen, doch dann gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung."

Für wen lohnt sich nun diese Aktienanleihe und wie sind die Chancen und Risiken im Vergleich zum Tagesgeld und Festgeld einzuschätzen?

Lufthansa-Zinsen im Vergleich zu Tagesgeld und Festgeld

Wichtig: Die Deutsche Lufthansa hat nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Flugzeug-Konzern gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der Lufthansa-Aktie bezieht.

Und Anleger können den sehr hohen Zinsen ja bereits entnehmen, dass das Produkt nicht ohne Risiko ist. Weil die Lufthansa-Aktie seit Auflage des Produktes gefallen ist, erhöht sich die Rendite neben den festgeschriebenen Zinsen in Höhe von 12,89 Prozent aktuelle auf 17,61 Prozent p.a. Die genauen Renditen zum Zeitpunkt des Kaufs entnehmen Sie dann dem Produktlink oben. Damit der Basispreis erreicht wird, muss die Lufthansa-Aktie aktuell erstmal steigen. Da sich charttechnisch nun aber ein doppelter Boden bilden kann (wie Sie unten im Chart von Tradingview sehen), dürfte die Aktie bald wieder etwas steigen. Fällt sie allerdings unter die Verlustschwelle, so würden Anleger trotz der hohen Zinsen einen Verlust mit diesem Produkt einfahren.

Im Vergleich zum Tagesgeld und Festgeld ist das Risiko bei diesen Zinsen also ungleich höher. Auch die Volatilität ist natürlich viel stärker als beim Tagesgeld oder Festgeld. Dafür sind die Chancen einer Aktienanleihe auch größer einzuschätzen. Wer davon ausgeht, dass sich die Lufthansa-Aktie wieder leicht erholen kann und wer sehr hohe Zinsen verdienen möchte, für den kann sich dieses Produkt lohnen. Wer auf herkömmliche Zinsen setzen möchte, der schaut lieber in den BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich und in den BÖRSE ONLINE Festgeld-Vergleich.

