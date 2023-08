Neben der Anlage in Tagesgeldern gibt es für Anleger eine weitere Möglichkeit, um attraktive Renditen zu erzielen. Wie das mit der Allianz funktionieren kann.



Eine Möglichkeit wie so etwas funktionieren kann sind herkömmliche klassische Aktienanleihen. Damit lassen sich attraktive Renditen erzielen, auch dann, wenn Aktienkurse nachgeben. Ein Beispiel hierfür ist die Allianz-Aktienanleihe mit der Wertpapierkennnummer SQ77RK.



Allianz-Aktienanleihe mit Kupon 5,50 Prozent

Die Aktienanleihe wird am 26. Januar 2024 fällig und hat einen jährlichen Kupon von 5,50 Prozent. Notiert die Aktie am Bewertungstag 19. Januar 2024 auf oder über dem Basispreis von 164,80 Euro, erfolgt die Rückzahlung der Anleihe zu 100. Ist dies der Fall, wird somit eine Rendite von 5,35 Prozent p.a. erzielt.



Aktienkurs darf nachgeben

Aktuell notiert die Allianz-Aktie bei 211 Euro. Davon ausgehend dürfte die Aktie somit knapp 22 Prozent nachgeben, damit die Anleihe zu 100 Prozent zurückgezahlt wird und somit 5,35 Prozent p.a. Zinsen abwirft. Der Kurs der Anleihe notiert aktuell bei 100,03 Prozent. Befindet sich der Aktienkurs der Allianz am Ende der Laufzeit unter dem Basispreis so erhalten die Investoren entweder den dann gültigen Gegenwert der Aktien in Euro zurück oder die Allianz-Aktien ins Depot gebucht.



