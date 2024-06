Der Markt für Chips boomt weiterhin weltweit. Für Anleger könnten sich daher Aktien wie die von Infineon oder ASML als echte Glücksgriffe erweisen. Was Sie jetzt zu dem Trend wissen sollten.

Sie stecken in Autos, Smartphones und Computern. Chips sind heiß begehrt und auch die Aktien von Unternehmen, die in der Halbleiter-Branche aktiv sind, bleiben eine interessante Möglichkeit für ein Investment. Dafür sprechen auch die neuen Einschätzungen von Analysten, die die Papiere von Infineon und ASML bewertet haben.

Aktie von Infineon mit positiven Nachrichten

Die Aktie des deutschen Unternehmens Infineon konnte zuletzt vor allem von der Neuigkeit profitieren, dass die Chipfabrikerweiterung in Dresden in die finale Bauphase eintreten konnte. Nach zahlreichen Anträgen kann die Gebäudeeinrichtung für die neue „Smart Power Fab“ jetzt beginnen. Die letzte Baugenehmigung konnte Ministerpräsident Michael Kretschmer am letzten Donnerstag vergeben.

Die Analysten von Goldman Sachs raten unterdessen weiter zum Kauf der Aktie und beließen ihr Kursziel bei 43,50 Euro. Vor allem die starke Wettbewerbsposition im Bereich der Chips für die Autoindustrie wurde von den Experten hervorgehoben und könnte für die Aktie in Zukunft eine große Rolle spielen. Anleger könnten aufgrund der Zukunftsaussichten bei Kursrücksetzern über einen Einstieg nachdenken. Laut Daten der Plattform „MarketScreener“ trauen die Analysten dem Papier im Schnitt noch ein Aufwärtspotenzial von um die 22 Prozent zu.

ASML-Aktie gefällt UBS und Goldman Sachs

Ebenfalls zum Kauf rät das Analysehaus bei den Papieren von ASML. Das Kursziel von 1075 Euro entspricht dabei momentan einem Upside von ebenfalls um die 20 Prozent. Goldman Sachs teilte mit, dass der Boom bei den amerikanischen Chipherstellern auch europäische Wettbewerber beflügeln könnte. Die Schweizer Großbank UBS rät bei den Papieren mit einem Kursziel von 1050 Euro ebenfalls zum Kauf und attestierte ASML am Montag eine positive Roadshow in den USA.

Breit gestreut in Chip-Boom investieren

Wer sich nicht zwischen Infineon und ASML entscheiden möchte und stattdessen breiter gestreut und den Markt für Halbleiter investieren möchte, kann sich den Chip Power Index von BÖRSE ONLINE anschauen. Der Index umfasst die aus Sicht der Redaktion 15 attraktivsten Aktien aus der globalen Wachstumsbranche, deren Marktwert sich laut Experten bis zum Jahr 2030 auf rund eine Billion US-Dollar verdoppeln könnte.

