Unternehmensprofil

Die 1&1 AG (zuvor 1&1 Drillisch AG) kontrolliert eine Gruppe von Unternehmen, die im Bereich Mobilfunkdienstleistungen ausschließlich in Deutschland tätig sind. Mit mehr als 14 Millionen Verträgen sieht sich die Drillisch Online GmbH als ein führender Internet-Spezialist. Über die zum Konzernverbund der United Internet AG zugehörige Schwestergesellschaft 1&1 Versatel GmbH kann 1&1 eines der größten Glasfasernetze Deutschlands nutzen. Zudem hat das Unternehmen als virtueller Mobilfunk-Netzbetreiber garantierten Zugriff auf bis zu 30 Prozent der Kapazität des Mobilfunknetzes von Telefónica in Deutschland (sogenannter Mobile Bitstream Access Mobile Virtual Network Operator oder kurz MBA MVNO). Ferner nutzt 1&1 Kapazitäten im Mobilfunknetz von Vodafone. Auf dieser Grundlage bietet der Konzern festnetz- und mobilfunkbasierte Internetzugangsprodukte an. Daneben wird der Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes über die im Jahr 2019 ersteigerten 5G-Mobilfunkfrequenzen vorangetrieben.

Offizielle Webseite: www.1und1.ag