Unterbewertete deutsche Aktien nach KUV, KBC und KCV

Wir haben unsere BÖRSE ONLINE Datenbank nach unterbewerteten deutschen Aktien durchstöbert. Dabei haben wir dieses mal vor allem auf ein günstiges Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) geschaut. Danach musste die Aktie auch ein gutes Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) aufweisen, sowie aus unserer Sicht auch ein gewisses vernünftiges Potenzial.

Erster Wert, weil günstigste nach KUV, ist dabei die Hornbach Holding. Diese weist ein KUV von nur 0,2 auf was bedeutet, dass das Unternehmen den fünffachen Wert des Börsenwerts in einem Jahr umsetzt. Zudem liegt das KBV mit 0,64 unter 1,0, was ebenfalls eine Unterbewertung anzeigt und der Cashflow stimmt auch. Zudem rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf mit einem Kursziel von 95 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei der Hornbach Holding-Aktie bei 48 Euro setzen.

Dahinter folgen dann auch schon die VW Vorzugsaktien. Diese sind mit einem KUV von nur 0,25 ebenfalls günstig bewertet. Auch KBV und KCV sind bei den Wolfsburgern sehr niedrig. Insgesamt rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf der Volkswagen-Aktie mit einem Kursziel von 189 Euro.

Weitere spannende deutsche Aktien mit niedriger Bewertung

Auch bei allen acht weiteren Aktien aus unserer Tabelle rät die BÖRSE ONLINE Redaktion zum Kauf. Dazu gehören die Auto-Zulieferer Schaeffler mit einem KUV von 0,33 und Continental mit einem KUV von 0,39. Aber auch die kleineren Werte wie Südzucker oder Kion, die auch beim KBV überzeugen können.

Interessant ist zudem, dass auch weitere DAX-Konzerne wie Fresenius oder E.ON in der Liste auftauchen. Beide weisen ein niedriges KUV auf und Fresenius zudem ein sehr niedriges KBV.

Zuguterletzt finden sich mit 1&1 und der Lufthansa noch zwei grundverschiedene Unternehmen mit einem angenehmen Kurs-Umsatz-Verhältnis in der Liste. Während beide auch ein gutes KBV aufweisen, erscheint das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei der Lufthansa aber nicht so gut.

Grundsätzlich gilt, dass ein Wert des KUVs um 1,0 als moderate Bewertung einzuschätzen ist. Ein Wert von über 1,5 gilt eher als teuer. Je niedriger ein KUV ist, desto besser.

