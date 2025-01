Unternehmensprofil

Die Acerinox, S A ist die Holding der gleichnamigen Gruppe, die als weltweit größter Hersteller von Edelstahl gilt. Das Produktionsnetzwerk besteht aus sechs Fabriken, von denen drei integriert sind und auf vier Kontinenten verteilt sind: Europa, Amerika, Afrika und Asien. Der Verkauf seiner Produkte erfolgt über ein breites Vertriebsnetz, das in 56 Ländern präsent ist und in 86 Ländern verkauft wird. Die Produkte der Acerinox-Gruppe werden auf fünf Kontinenten über ein Netz aus Servicezentren, Lagern, Büros und Handelsvertretern vertrieben. Acerinox ist permanent in 14 Ländern Europas, neun Amerikas, elf Asiens Asiens und zwei Afrikas sowie in Australien und Ozeanien präsent. Das operative Geschäft ist in die Regionalsegmente Spanien, Übriges Europa, Amerika, Afrika, Asien und Ozeanien gegliedert.

Offizielle Webseite: www.acerinox.com