Unternehmensprofil

Activision Blizzard Inc. vertreibt global Videospiele und betreibt Online-Plattformen, auf denen sich virtuell "getroffen" und "gespielt" werden kann. Die Spiele gibt es für alle Plattformen. Die Umsätze von "Call of Duty: Black Ops II" wiesen nach dem Release innerhalb von 24 Stunden über 500 Millionen US- Dollar auf. Das Unternehmen gliedert die Aktivitäten in die Segmente "Activision", "Blizzard" und "Distribution". Der Konzern ist ein Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games, einer Tochter des Vivendi Konzerns. Durch die Fusion dieser Softwareschmieden im Jahr 2007 entstand der heutige Konzern, dessen Anteile jedoch mehrheitlich im Besitz von Vivendi S.A. sind.

Offizielle Webseite: www.activision.com