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Aflac

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WKN 853081
ISIN US0010551028
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 17,28 16,97 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 3,65 3,55 3,65 5,44 4,66
    Gewinn/Aktie 7,52 7,19 6,84 9,68 7,81
    Dividende/Aktie 2,61 2,45 2,32 2,00 1,68
    Rendite (%) 2,05 1,92 2,10 1,93 2,04
    KGV 16,89 18,16 16,12 10,69 10,56
    KUV 3,57 3,80 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    AFLAC Inc. ist eine Holding und fungiert als Managementgesellschaft. Das Hauptgeschäft bilden ergänzende Kranken- und Lebensversicherungen, die von einer Haupt-Tochtergesellschaft vermarktet und verwaltet werden. American Family Life Assurance Company of Columbus (AFLAC) ist in den Vereinigten Staaten (US AFLAC) und in Japan (AFLAC Japan) tätig. AFLAC Japan verkauft freiwillige Zusatzversicherungsprodukte. AFLAC US vertreibt freiwillige Zusatzversicherungen einschließlich Unfall, Krebs, schwere Krankheiten/Betreuung, Krankenhaus-Intensivstation oder Krankenhaus-Entschädigung. Die Einnahmen von AFLAC Japan, einschließlich realisierter Gewinne und Verluste aus dem Anlageportfolio, betrugen 72 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2014.

    Offizielle Webseite: https://www.aflac.com

    Aktionärsverteilung