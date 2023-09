Unternehmensprofil

AFLAC Inc. ist eine Holding und fungiert als Managementgesellschaft. Das Hauptgeschäft bilden ergänzende Kranken- und Lebensversicherungen, die von einer Haupt-Tochtergesellschaft vermarktet und verwaltet werden. American Family Life Assurance Company of Columbus (AFLAC) ist in den Vereinigten Staaten (US AFLAC) und in Japan (AFLAC Japan) tätig. AFLAC Japan verkauft freiwillige Zusatzversicherungsprodukte. AFLAC US vertreibt freiwillige Zusatzversicherungen einschließlich Unfall, Krebs, schwere Krankheiten/Betreuung, Krankenhaus-Intensivstation oder Krankenhaus-Entschädigung. Die Einnahmen von AFLAC Japan, einschließlich realisierter Gewinne und Verluste aus dem Anlageportfolio, betrugen 72 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens im Jahr 2014.

Offizielle Webseite: www.aflac.com