Diese Tabakwerte wie unter anderem Altria bieten nicht nur hohe und attraktive Dividendenzahlungen, sondern zusätzlich exzellente kurzfristige Aussichten für Wertsteigerungen bei den Kursen.

Wer auf der Suche nach Aktien mit exzellenten Dividendenrenditen ist, der kommt häufig an Tabakwerten nicht vorbei. Denn die Branche wird zwar von vielen Anlegern an der Börse gemieden, doch umso attraktiver ist die Bewertung und die Höhe der Dividendenzahlung. Außerdem zeigen die hohen Gewinne der Unternehmen eindeutig: Die Tabakbranche ist nicht so tot, wie häufig vermerkt.

Exzellente Aussichten und hohe Dividenden

Dementsprechend kann es sich jetzt lohnen, einen Blick auf Aktien aus diesem Sektor zu werfen, insbesondere da sich Analysten von Goldman Sachs, J.P. Morgan oder Jefferies jeweils positiv zu einigen Werten im Kontext ihrer anstehenden Quartalszahlen geäußert haben.

Besonders diese drei Werte sollten Anleger jetzt auf dem Schirm haben:

Altria (Dividendenrendite: 9,3 Prozent / Kurspotenzial laut Analysten: 10,8 Prozent)

Am 25. April wird der Dividendenkönig Altria seine Ergebnisse vorlegen, wobei für Jefferies-Analyst Owen Bennett besonders die Beteiligung an Anheuser-Busch im Fokus steht. Ein Verkauf könnte laut dem Analysten Platz für eine Sonderdividende oder M&A-Aktivität machen.

Zudem haben die Experten zuletzt ihre Erwartungen für Altrias Gewinne etwas nach unten geschraubt, obwohl das Unternehmen die Schätzungen in vier der letzten fünf Fälle übertroffen hat. Hier besteht dementsprechend ebenfalls Überraschungspotenzial.

Philip Morris (Dividendenrendite: 5,5 Prozent / Kurspotenzial laut Analysten: 15,2 Prozent)

Wegen der weiterhin starken Wachstumsdynamik der rauchfreien Produkte iQOS und ZYN sind die Analysten von Goldman Sachs vor den am 23. April erscheinenden Quartalszahlen von Philip Morris optimistisch.

Das Unternehmen dürfte laut Meinung der Experten erneut die Schätzungen der Analysten übertreffen, da neben den rauchfreien Produkten die Nachfrage nach den klassischen Erzeugnissen des Unternehmens ebenfalls höher ausfallen dürfte als erwartet.

Japan Tobacco (Dividendenrendite: 5,3 Prozent / Kurspotenzial laut Analysten: 8,4 Prozent)

Etwas unbekannter, aber nicht weniger interessant als die anderen beiden Akteure ist Japan Tobacco. Bei dem Unternehmen dürfte im Rahmen der Quartalszahlen am 9. Mai insbesondere das Produkt Ploom X im Fokus stehen, das aktuell in wichtige Schlüsselmärkte eingeführt wird.

Zudem dürfte das Unternehmen, wie die restliche Branche, von einer stärkeren Nachfrage nach klassischen Tabakerzeugnissen im ersten Quartal profitieren, so die Analysten.

