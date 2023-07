Das US-Analysehaus Morningstar verrät, welche Aktien die Experten jetzt für unterbewertet halten. Dazu kommt, dass diese Unternehmen dennoch zukunftsträchtig sind und Wachstum bieten. Auf welche Aktien Anleger jetzt im Juli setzen sollten.

Morningstar selbst schreibt: "In unsicheren Zeiten möchten Anleger möglicherweise Unternehmen besitzen, die ein gewisses Maß an Sicherheit in Bezug auf Cashflows und Unternehmensfundamentaldaten bieten. Hier kommt die Morningstar-Liste „Best Companies to Own“ ins Spiel." Auf dieser Liste würden dabei nur Unternehmen landen, die starke Wettbewerbsvorteile haben, die vorhersehbare Cashflows generieren und die über ein erfahrenes und gutes Management verfügen. Herausgekommen ist eine Liste bestehend aus 10 Aktien, die Morningstar jetzt Anfang Juli für ein gutes Investment hält:

10 unterbewertete Aktien, die man laut Morningstar besitzen sollte

1. International Flavors & Fragrances: Morningstar Analyst Seth Goldstein erwartet für den Duftstoffe-Hersteller einen fairen Wert von 140 US-Dollar je Aktie. Bedeutet: Einen Discount von 45 Prozent. Goldstein weiß um die Probleme aufgrund der Inflation für IFF am Anfang des Jahres. Doch ab jetzt erwartet er ein hohes jährliches einstelliges Prozentwachstum bis 2026 und sieht IFF als Top-Pick im Juli.

Übrigens: IFF ist zusammen mit 19 weiteren Luxus-Aktien wie LVMH oder Porsche im BÖRSE ONLINE Luxus-Index.

2. U.S.Bancorp: Die Regionalbank aus den USA war in der Bankenkrise unter die Räder gekommen. Doch Morningstar Analyst Eric Compton sagt, dass U.S.Bancorp eine der profitabelsten Regionalbanken ist, die Cash-Ausstattung gut aussieht und die Aktie einen 39 Prozent-Discount bis zum fairen Wert von 53 Dollar bietet.

3. Anheuser Busch-InBev: Die Brauerei hatte unter Anderem etwas wegen der umstrittenen Werbe-Kampagne rund um Bud Light in den USA zu kämpfen. Die Aktie litt und verlor an Wert, doch Morningstar sieht viel Potenzial bis auf 90 Dollar. Das macht einen Discount von 38 Prozent. Morningstar betont, dass es Anheuser Busch-InBev sehr gut versteht, gute Marken zu kaufen und diese dann so profitabel zu machen, dass alle genug Geld verdienen.

Das sind die besten Aktien, die Anleger im Juli kaufen sollten

Doch laut Morningstar lohnen sich nicht nur diese drei Top-Aktien. Die Experten empfehlen auch das Pharma-Unternehmen GlaxoSmithKline (34 Prozent Discount zum fairen Wert von 54 Dollar), die US-Bank Wells Fargo (33 Prozent Discount bis zum fairen Wert von 61 Dollar) oder auch Yum China. Zu der chinesischen Aktie schreibt Morningstar selbst: "Der leitende Analyst von Morningstar, Ivan Su, argumentiert, dass es Grund zur Zuversicht gibt, dass Restaurants wie Yum China (zu deren Marken unter anderem KFC, Pizza Hut und Taco Bell gehören) das Potenzial haben, bei der Preisgestaltung aggressiv vorzugehen; die Kunden einen besseren Zugang über robuste digitale Bestell-, Liefer- und Drive-Through-Optionen bieten; und die über gesunde Bilanzen verfügen. Yum China verzeichnete im letzten Quartal Rekordumsätze und -gewinne, da sich China von einer Null-COVID-19-Politik verabschiedete."

Außerdem haben die US-Experten noch die unterbewerteten Aktien vom Schweizer Pharma-Unternehmen Roche (33 Prozent Discount bis zum fairen Wert von 57 Dollar), des US-Telekom-Unternehmens Comcast (31 Prozent bis zum fairen Wert von 60 Dollar je Aktie), den taiwanesischen Chip-Konzern TSMC mit einem Discount von 27 Prozent bis zum fairen Wert von 139 Dollar und den US-Pharma-Wert Pfizer mit einem Discount von 24 Prozent bis zum fairen Wert von 48 Dollar auf der Liste der unterbewerteten Aktien mit viel Potenzial und gutem Cashflow.

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pfizer.