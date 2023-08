Plug Power, Disney, PayPal und Co. sind allesamt spannende Turnaroundaktien. Doch diese Titel sollten Sie jetzt verkaufen, diese kaufen und einen davon halten.

Nach den Verwerfungen im Jahr 2022 wimmelt es an der Börse nur so von Turnaroundkandidaten unter denen sich auch bekannte Namen wie Plug Power, Disney oder PayPal tummeln. Doch was sollten Anleger jetzt mit diesen Werten machen? Kaufen, Verkaufen oder einfach nur halten?

Turnaroundaktie Plug Power

Schaut man auf den Wasserstoffhoffnungsträger Plug Power und seinen Kursverlauf im Jahr 2023, dann kommen bei Aktionären sicher keine Glücksgefühle auf. Allerdings besteht hier wenig Hoffnung auf eine Veränderung, denn die neuen Quartalszahlen zeigen, dass Plug Power weiter ein großes Profitabilitätsproblem hat.

Auch wenn die Aktie langfristig interessant sein mag, lautet das Rating erst einmal auf kurze Sicht: Verkaufen.

Turnaroundaktie Walt Disney

Anders sieht es dagegen bei der Traumfabrik Disney aus, die sich in den vergangenen Jahren vor allem durch hohe Kosten in Probleme manövriert hat. Bisher scheinen die Umstrukturierungen von CEO Iger allerdings zu wirken, auch wenn es noch ein langer Weg für das Unternehmen ist.

Wer den nötigen Anlagehorizont mitbringt kann die Aktie daher halten.

Turnaroundaktie Vonovia

Bei Vonovia dagegen ist der Turnaround schon weiter fortgeschritten. Durch kluges Schuldenmanagement und den Verkauf einiger Portfolioteile sicherte der DAX-Konzern seine Refinanzierung. Geht es jetzt mit dem Immobilienmarkt wieder nach oben, dann dürfte diese Welle auch Vonovia erfassen.

Das Rating für die Aktie lautet daher auf Kaufen.

Turnaroundaktie PayPal

Schlechter sieht es dagegen bei PayPal aus, was nicht unbedingt an einem leichten Nutzerschwund bei der Plattform liegt, sondern eher daran, dass die Börse die Zukunft des Unternehmens aufgrund der Wachstumsstärke von Google und Apple Pay sehr kritisch sieht.

Bevor die Börse hier wieder einen neuen Bewertungsmaßstab anlegt, kann noch einige Zeit ins Land gehen, weshalb das Rating hier “Verkaufen” ist.

Turnaroundaktie Anheuser Busch

Ein interessantes Niveau hat inzwischen Anheuser Busch erreicht. Nach dem Trans-Influencer Skandal in den USA und dem Niedergang der Marke Bud Light ist die Aktie wesentlich günstiger geworden und das Unternehmen hat bewiesen, dass man den Rückgang durch andere Märkte auffangen kann.

Aus diesem Grund lautet hier das Rating: Kaufen.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: The Walt Disney Company, Vonovia, Plug Power, PayPal.