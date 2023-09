Unternehmensprofil

Zum Maersk-Konzern gehören eine der größten Reedereien der Welt und zahlreiche Aktivitäten in der Schifffahrt, Logistik sowie der Öl- und Gas-Industrie. Das Segment Ocean umfasst die Aktivitäten von Maersk Liner Business (Maersk Line, Safmarine und Sealand), die Marken Hamburg Süd (Hamburg Süd und Aliança), Maersk Oil Trading sowie den strategischen Umschlagshubs unter der Marke APM Terminals. Das Segment Logistics & Services vermarktet Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und Supply-Chain-Management, Container, Binnentransport (intermodal), Handelsfinanzierung und Speditionsleistungen. Dieses Segment wurde seit 2020 durch den Erwerb der Hongkonger LF Logistics und der Hamburger Senator International Spedition GmbH massiv gestärkt. Im Segment Terminals & Towage sind die Gateway-Terminals bzw. die landseitigen Hafenaktivitäten und Schleppdienste (Marke Svitzer) gebündelt. Das Segment Manufacturing & Others beinhaltet Maersk Container Industry, Maersk Supply Service und andere.

Offizielle Webseite: www.maersk.com