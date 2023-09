Unternehmensprofil

AstraZeneca PLC ist ein führendes, international aufgestelltes Biopharmazie-Unternehmen, das als solches verschreibungspflichtige Medikamente erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet. Die Gruppe konzentriert sich hierbei auf die Indikationen Krebs, Herz- und Gefäßerkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, Atemwegsbeschwerden, Entzündungen und Erkrankungen des Autoimmunsystems. In den Bereichen Infektionen und Neurowissenschaften ist der Konzern über Partnerschaften oder Beteiligungen aktiv. Die Gruppe agiert weltweit in über 100 Ländern und entstand am 6. April 1999 durch den Zusammenschluss der schwedischen Astra AB und der britischen Zeneca Group PLC, beides Pharmazieunternehmen. Die Wurzeln von Astra reichen dabei in das Jahr 1913 zurück. Der Konzern berichtet in den regionalen Segmenten "UK", "Continental Europe", "The Americas", "Asia, Africa & Australia". Die AstraZeneca-Aktie ist in London, New York und Stockholm gelistet.

Offizielle Webseite: www.astrazeneca.com