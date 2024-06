Der Markt der Biotech-Aktien ist seit Jahresanfang stark in Bewegung. Bei einem Papier sind viele Analysten jetzt besonders bullisch Es gibt aber auch vorsichtige Stimmen. Wir geben einen Überblick.

Das ist mal eine Ansage an Konkurrenten wie Pfizer und BioNTech. Laut den Analysten der Privatbank Berenberg hat das Biotech-Unternehmen AstraZeneca mit die besten langfristigen Wachstumsaussichten in der Branche. Daher hoben die Experten in einer am Montag veröffentlichten Studie auch ihr Kursziel für die Aktie von 13.000 auf 15.000 britische Pence an und raten zum Kauf des Wertpapiers.

Das entspricht einem potenziellen Kurswachstum von fast 20 Prozent. Berenberg hob zudem die Schätzung für den Umsatz des Pharmakonzerns im Jahr 2030 wegen optimistischerer Annahmen für mehrere Medikamente an.

Auch Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs bullisch bei AstraZeneca

Schon in der vergangenen Woche hatten mehrere Analystenhäuser aufgrund von vielversprechenden Studiendaten im Rahmen eines Krebskongresses der American Society of Clinical Oncology (ASCO) bei der Aktie erneut zum Kauf geraten. Die US-Bank JPMorgan stufte die Aktie mit einem Kursziel von 13.000 Pence auf „Overweight“ ein.

Goldman Sachs schraubte sein Kursziel mit 15.200 Pence, was einem Kurswachstum von über 20 Prozent entsprechen würde, sogar noch deutlich höher. Den Angaben der Experten zufolge dürften Studiendaten zum Medikament Tagrisso gegen Lungenkrebs für eine breite Anwendung des Medikaments sprechen. Ebenfalls aussichtsreich seinen Daten zu den Wirkstoffen Enhertu und Imfinzi.

Deutsche Bank bei AstraZeneca noch vorsichtiger

Dagegen beließ die Deutsche Bank Research ihre Bewertung der Aktie nach dem ASCO-Kongress mit einem Ziel von 11.000 Pence auf „Hold“. Der Kapitalmarkttag habe nach den vorab vorliegenden Präsentationen keine großen Neuigkeiten mehr gebracht. Für die Experten ist aber dennoch klar, dass AstraZeneca ein Innovationsführer im Bereich der Onkologie ist.

Innerhalb von drei Monaten war die Aktie des Konzerns zudem um 22 Prozent gestiegen und befindet sich seit Februar teilweise im steilen Anstieg an den Börsen. Anleger könnten also gerade jetzt noch auf der Erfolgswelle reiten und hätten auch positive Signale für die Zukunft. Dennoch ist die Biotech-Branche am Markt natürlich deutlich schwankungsanfälliger als andere Bereiche. Das sollten Anleger bei einem Investment immer berücksichtigen.

Mit Material von dpa-AFX

