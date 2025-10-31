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Atlassian Corporation

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WKN A3DUN5
ISIN US0494681010
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,50 6,37 5,22 4,36 3,53
    Nettogewinn (Mrd) 1,49 1,26 -0,26 -0,30 -0,49
    Gewinn/Aktie 5,53 4,76 -0,98 -1,16 -1,90
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV - - - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Atlassian Corp. verfügt über ein Produktportfolio, das Softwareentwicklern die Zusammenarbeit erleichtert. Dabei können auch Teams eingebunden werden, die weder aus Entwicklern bestehen noch an der Software-Innovation beteiligt sind. Hauptprodukte sind Jira Software und Jira Work Management für die Planung und das Projektmanagement, Confluence für die Erstellung und den Austausch von Inhalten, Trello für die Erfassung und Strukturierung fließender, schnell zu gestaltender Arbeit für Teams, Jira Service Management für Teamservice-, -management- und -supportanwendungen, Jira Align für die agile Unternehmensplanung und Bitbucket für den Austausch und die Verwaltung von Code. Zusammen bilden diese Produkte ein integriertes System zum Organisieren, Diskutieren und Fertigstellen gemeinsamer Arbeit, das sich tief in der Art und Weise verankert, wie Menschen zusammenarbeiten und wie Organisationen funktionieren.

    Offizielle Webseite: https://www.atlassian.com

    Aktionärsverteilung