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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

AutoZone

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WKN 881531
ISIN US0533321024
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 22,02 20,47 18,94 18,49 17,46
    Nettogewinn (Mrd) 2,87 2,56 2,50 2,66 2,53
    Gewinn/Aktie 175,22 151,04 148,80 153,82 136,60
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 17,20 19,92 28,22 20,68 17,96
    KUV 2,24 2,49 3,75 2,91 2,51

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Autozone Inc. ist ein führender Distributor von Kfz-Ersatzteilen und Zubehör in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2014 betrieb das Unternehmen rund 5.000 Filialen in den USA (einschließlich Puerto Rico), ca. 400 Filialen in Mexiko und einige Geschäfte in Brasilien. Jeder dieser Läden führt eine umfassende Produktlinie für Pkw, Geländewagen, Transporter und leichte Lkw, einschließlich neuer und wiederaufbereiteter Autoteile, Pflegeutensilien, Zubehör und Nicht-Auto-Produkten. Die meisten Läden haben ein kommerzielles Vertriebsprogramm, das Warenkredite und prompte Lieferung von Teilen und anderen Produkten an lokale, regionale und nationale Reparaturwerkstätten, Autohäuser, Tankstellen und Abnehmer aus dem öffentlichen Sektor bereitstellt.

    Offizielle Webseite: https://www.autozone.com

    Aktionärsverteilung