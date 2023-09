Unternehmensprofil

Die Biofrontera AG hat sich als biopharmazeutische Gruppe auf die Entwicklung von dermatologischen Medikamenten und medizinischer Kosmetik für die Behandlung von Haut- und Entzündungskrankheiten spezialisiert. Strukturell ist Biofrontera eine Verwaltungsholding, die über ihre Töchter Biofrontera Bioscience GmbH und Biofrontera Pharma GmbH das operative Geschäft abwickelt. Die Töchter Biofrontera Development GmbH und Biofrontera Neuroscience GmbH sind Finanzhüllen für klinische Entwicklungsprojekte. Zu den wichtigsten Produkten gehört das verschreibungspflichtige Medikament Ameluz zur Behandlung von hellem Hautkrebs und dessen Vorstufen. Das Medikament wird seit 2012 in der EU und seit Mai 2016 in den USA vermarktet. Zum Produktportfolio gehören des Weiteren das verschreibungspflichtige Medikament Xepi, das in den USA zur Behandlung von Impetigo verwendet wird, und die Dermokosmetikserie Belixos, die in Europa als Spezialpflege für geschädigte oder erkrankte Haut zum Einsatz kommt.

Offizielle Webseite: www.biofrontera.com