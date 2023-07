Mit Spannung wurde heute die Berichtssaison eröffnet, die als entscheidend für den Kursverlauf im zweiten Halbjahr gilt. Wie immer starten die Banken. Und das sind die marktbewegenden Ergebnisse:

Selten wurde eine Berichtssaison mit soviel Spannung erwartet wie diese, immerhin fragen sich Anleger, ob die Wirtschaft wirklich robust ist oder uns der nächste Abverkauf ins Haus steht.

Erste Antworten liefern dabei die großen Banken aus den USA, welche traditionell die Berichtssaison eröffnen.

J.P. Morgan extrem stark

Als eine der größten Banken der Welt läutete J.P. Morgan am Freitag auch würdig die Berichtssaison ein. Das Geldhaus hat nämlich auch im zweiten Quartal kräftig von den stark gestiegenen Zinsen und den dadurch deutlich höheren Einnahmen im Kreditgeschäft profitiert. Zudem lief auch das Geschäft mit Anleihen, Aktien und Rohstoffen besser als von Experten erwartet. Außerdem spielte der Bank weiter die Übernahme der kollabierten First Republic Bank in die Karten.

Alles in allem kletterte der Überschuss in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 67 Prozent auf 14,5 Milliarden US-Dollar (13 Mrd Euro), wie die Bank am Freitag in New York mitteilte. Die Erträge legten um gut ein Drittel - und damit in einem noch höherem Tempo als zum Jahresauftakt - auf 41,3 Milliarden Dollar zu. Damit übertraf JPMorgan die Schätzungen der Analysten bei beiden Werten.

Die Großbank erhöhte zudem abermals die Prognose für den Zinsüberschuss außerhalb des Geschäfts mit großen Unternehmen und im Investmentbanking im laufenden Jahr. Die Aktie legte vorbörslich zu.

BlackRock & Co. überzeugen ebenfalls

Aber auch die anderen Banken und Vermögensverwalter wie BlackRock, die CitiGroup und StateStreet überzeugen die Anleger mit ihren Zahlen.

Besonders deutlich wurden die Ergebnisse bei BlackRock übertroffen, denn durch hohe Zuflüsse in die ETF-Produkte des Konzerns machte man statt 8,42 US-Dollar Gewinn je Aktie 9,28 US-Dollar.

Zudem gehen viele Anleger davon aus, dass die Geldhäuser nach den guten Ergebnissen die Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen werden, was den Bankensektor am Freitag antreibt.

Insgesamt liegen die größeren Titel hier allesamt um die zwei Prozent im Plus.

Banken starten stark in die entscheidende Berichtssaison

Damit starten die Geldhäuser sehr gut in eine entscheidende Berichtssaison. Allerdings wird es noch weitere gute Ergebnisse brauchen, um den Markt von der Robustheit der Wirtschaft zu überzeugen.

Besonders kritisch werden dabei die Berichte der Big-Tech-Konzerne, welche in etwas weniger als zwei Wochen publik werden.

