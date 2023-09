Die Dividendensaison ist vorbei und genau deswegen freuen sich Anleger jetzt auf Dividenden-Leckerbissen im September. Dafür haben wir einige interessante Dividendenrenditen von zum Teil bis zu 10,17 Prozent gefunden. Auf welche spannenden Aktien sich Dividendenjäger im September freuen können.

Der September steht vor der Tür. Und auch wenn der September kein typischer Dividenden-Monat ist, so können Anleger doch einige schöne Dividenden von namhaften Aktien einheimsen. Denn vor allem die Quartalsdividenden in den USA von BlackRock, Devon Energy, Newmont oder Kohl´s verheißen viel Rendite. Wann die Aktien sich am besten in den Depots befinden sollten und wie hoch die Dividendenrendite ausfallen:

Diese Aktien zahlen im September eine gute Dividende

Aktie Dividendenrendite ex-Tag Anzahl Dividenden im Jahr Aurelius 3,82% 21.09. 1 BHP 8,88% 07.09. 2 BlackRock 2,86% 07.09. 4 Broadcom 2,01% 21.09. 4 Capital Southwest 10,17% 14.09. 4 CME Group 4,29% 07.09. 5 Devon Energy 8,89% 14.09. 4 Eni Spa 6,13% 18.09. 4 Garmin 2,77% 14.09. 4 Kohl`s 7,52% 05.09. 4 Main Street Capital 7,11% 07.09. 12 Newmont 4,81% 06.09. 4 Pioneer Natural 9,76% 05.09. 4 Smart Centres 7,53% 30.09. 12 Tapestry 3,61% 07.09. 4 Transalta Renewables 7,04% 14.09. 12

Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im September. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im August gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein. Zudem ist die obige Aufzählung nur eine Auswahl von Aktien, die im September Dividende bezahlen. Insgesamt sind es noch mehr.

Aktien mit guter Dividende im September

Sehr interessante Dividenden bieten dabei die Aktien von Capital Southwest, BHP und Pioneer Natural Resources. So bietet Southwest Capital, ein US-Finanzierer für kleinere und mittelgroße Betriebe eine Dividendenrendite von 10,17 Prozent. Diese Dividende zahlt das Unternehmen quartalsweise. Zudem sieht der Chart der Capital Southwest-Aktie aktuell stark aus - das Papier befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend.

Beim Rohstoff-Konzern BHP sieht dieser Chart aktuell aber nicht so sauber aus. Zumindest einen kleinen doppelten Boden konnte das Papier bilden, doch ansonsten sollten Anleger vorerst Vorsicht walten lassen. Allerdings bietet die BHP-Aktie momentan eine Dividendenrendite von 8,88 Prozent, welche der Konzern in zwei Tranchen über das Jahr verteilt auszahlt.

Doch auch das Öl-Unternehmen Devon Energy (8,89 Prozent Dividendenrendite) oder das Öl- und Gas-Unternehmen Pioneer Natural Resources (9,76 Prozent Dividendenrendite) bieten sehr hohe Ausschüttungen.

Insofern können sich Anleger auch im September gute Dividenden sichern. Zumal es auch wieder die monatlichen Dividenden von unter Anderem Main Street Capital, Smart Centres und Transalta Renewables gibt.

