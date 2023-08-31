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BNP Paribas

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WKN 887771
ISIN FR0000131104
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 57,26 54,87 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 14,21 12,80 12,86 12,19 11,41
    Gewinn/Aktie 12,91 11,91 10,92 9,57 8,58
    Dividende/Aktie 6,78 5,95 5,16 4,60 4,60
    Rendite (%) 6,16 5,41 6,39 7,77 7,35
    KGV 8,40 9,60 7,40 6,19 7,29
    KUV 2,08 2,23 1,76 1,37 1,57

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    BNP Paribas SA ist eines der führenden französischen Geldhäuser, das einer großen Bandbreite an Kunden weltweit diversifizierte Finanzdienstleistungen anbietet. Die operativen Geschäftsbereiche unterteilen sich in die Segmente "Corporate and Investment Banking", "Retail Banking", "Investment Solutions" sowie "Other Activities". Das in mehr als 80 Ländern aktive Unternehmen bezeichnet sich selbst als eines der weltweit ausgedehntesten Bankennetzwerke und als europaweit führend im Bereich Bankenservices und Finanzdienstleistungen. In Deutschland, Frankreich und Spanien agiert das Kreditinstitut auch über den Online-Broker Consorsbank am Markt. Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das frühe 19. Jahrhundert zurück. Im Jahr 2000 fusionierten die beiden französischen Banken BNP und Paribas zur heutigen Bankengruppe. 2009 kam die belgisch-niederländische Finanzgruppe Fortis hinzu.

    Offizielle Webseite: https://www.bnpparibas.com

    Aktionärsverteilung