Unternehmensprofil

BP PLC ist eines der weltweit führenden Öl- und Gasunternehmen. BP versorgt seine Kunden in über 80 Ländern mit Treibstoffen, Strom und Wärme wie auch petrochemischen Produkten für Produkte des alltäglichen Gebrauchs. Dabei deckt BP im "Upstream"-Segment die Erschließung von Vorkommen, die Förderung von Öl und Gas sowie die Energieerzeugung ab. Im "Downstream"-Segment ist das Produkt- und Service-Geschäft angesiedelt, das sich auf Treibstoffe, Gleitmittel und Petrochemikalien fokussiert. Es umfasst zudem ein ausgedehntes Tankstellennetz der Marken BP und Aral sowie den Schmiermittel-Produzenten Castrol. Hinzu kommt das Segment "Alternative Energy", das vorwiegend in den Bereichen Windkraft und Biodiesel aktiv ist. Das Unternehmen sucht weltweit in 30 Ländern nach Ressourcen und betreibt 15 Raffinerien in mehreren Ländern.

Offizielle Webseite: www.bp.com