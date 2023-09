Unternehmensprofil

Die Brenntag SE ist nach eigenen Angaben führender Anbieter von Business-to-Business-Lösungen im Bereich der Chemiedistribution und handelt mit Industrie- und Spezialchemikalien. Brenntag versteht sich als Bindeglied zwischen den Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Als One-Stop-Shop bietet die Gruppe über 10.000 Chemikalien an und vertreibt sie an rund 170.000 Kunden. Das Angebotsspektrum reicht von der Beschaffung und der Lagerung größerer Mengen von Industrie- und Spezialchemikalien über das Konfektionieren der Stoffe in kleinere bedarfsgerechte Mengen, die Distribution von Chemikalien aller Art bis hin zu Mehrwertleistungen wie Just-in-Time-Lieferung, Chemikalienmischung, Verpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der Gebinderückgabe, technischem Service und Support. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente "EMEA", "Nordamerika", "Lateinamerika" und "Asien-Pazifik" sowie "alle sonstigen Segmente".

Offizielle Webseite: www.brenntag.com