Brenntag
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EQS-Adhoc: Brenntag SE hebt die Prognose für das operative EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 an (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|15,57
|15,33
|15,17
|4,03
|16,82
|Nettogewinn (Mrd)
|0,61
|0,57
|0,27
|0,54
|0,72
|Gewinn/Aktie
|3,83
|3,56
|1,83
|3,71
|4,73
|Dividende/Aktie
|1,94
|1,84
|2,10
|2,10
|2,10
|Rendite (%)
|3,14
|2,97
|4,27
|3,57
|2,53
|KGV
|14,76
|15,65
|26,89
|15,88
|17,53
|KUV
|0,58
|0,58
|0,47
|2,11
|0,73
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Brenntag SE ist nach eigenen Angaben führender Anbieter von Business-to-Business-Lösungen im Bereich der Chemiedistribution und handelt mit Industrie- und Spezialchemikalien. Brenntag versteht sich als Bindeglied zwischen den Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Als One-Stop-Shop bietet die Gruppe über 10.000 Chemikalien an und vertreibt sie an rund 170.000 Kunden. Das Angebotsspektrum reicht von der Beschaffung und der Lagerung größerer Mengen von Industrie- und Spezialchemikalien über das Konfektionieren der Stoffe in kleinere bedarfsgerechte Mengen, die Distribution von Chemikalien aller Art bis hin zu Mehrwertleistungen wie Just-in-Time-Lieferung, Chemikalienmischung, Verpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der Gebinderückgabe, technischem Service und Support. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente "EMEA", "Nordamerika", "Lateinamerika" und "Asien-Pazifik" sowie "alle sonstigen Segmente".
Offizielle Webseite: https://www.brenntag.com