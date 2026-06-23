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Brenntag

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WKN A1DAHH
ISIN DE000A1DAHH0
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 15,57 15,33 15,17 4,03 16,82
    Nettogewinn (Mrd) 0,61 0,57 0,27 0,54 0,72
    Gewinn/Aktie 3,83 3,56 1,83 3,71 4,73
    Dividende/Aktie 1,94 1,84 2,10 2,10 2,10
    Rendite (%) 3,14 2,97 4,27 3,57 2,53
    KGV 14,76 15,65 26,89 15,88 17,53
    KUV 0,58 0,58 0,47 2,11 0,73

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Brenntag SE ist nach eigenen Angaben führender Anbieter von Business-to-Business-Lösungen im Bereich der Chemiedistribution und handelt mit Industrie- und Spezialchemikalien. Brenntag versteht sich als Bindeglied zwischen den Chemieproduzenten und der weiterverarbeitenden Industrie. Als One-Stop-Shop bietet die Gruppe über 10.000 Chemikalien an und vertreibt sie an rund 170.000 Kunden. Das Angebotsspektrum reicht von der Beschaffung und der Lagerung größerer Mengen von Industrie- und Spezialchemikalien über das Konfektionieren der Stoffe in kleinere bedarfsgerechte Mengen, die Distribution von Chemikalien aller Art bis hin zu Mehrwertleistungen wie Just-in-Time-Lieferung, Chemikalienmischung, Verpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der Gebinderückgabe, technischem Service und Support. Das operative Geschäft untergliedert sich in die Segmente "EMEA", "Nordamerika", "Lateinamerika" und "Asien-Pazifik" sowie "alle sonstigen Segmente".

    Offizielle Webseite: https://www.brenntag.com

    Aktionärsverteilung