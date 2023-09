Unternehmensprofil

Die CENTROTEC SE (zuvor CENTROTEC Sustainable AG) ist mit ihren Tochtergesellschaften in mehr als 50 Ländern vertreten. Ursprünglich auf thermoplastische Kunststoffe spezialisiert, hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren durch Übernahmen seine Geschäftstätigkeit systematisch auf den Bereich Heiz- und Klimatechnik ausgeweitet und untergliedert sich inzwischen in die drei Segmente "Gas Flue Systems" (Kunststoffabgassysteme und Komponenten für Solarsysteme), "Climate Systems" (Klimasysteme mit Wärmerückgewinnung und Lüftungs- sowie Heiztechnik) und "Medical Technology & Engineering Plastics" (Medizintechnik und hochleistungsfähige Kunststoffhalbzeuge). Nach eigenen Angaben ist Centrotec damit der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Solarthermie-Systeme und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa. Regionale Hauptmärkte sind Deutschland und die Niederlande. Am 04. Juli wurde die Gesellschaft als übernehmender Rechtsträger mit der medimondi AG verschmolzen.

Offizielle Webseite: www.centrotec.de