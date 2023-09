Unternehmensprofil

Die CompuGROUP Medical SE & Co. KGaA zählt sich zu den weltweit führenden eHealth-Unternehmen. Der Konzern unterteilt seine Geschäftstätigkeit in vier operative Segmente. "Ambulatory Information Systems (AIS)" ist das historische Kernsegment der Arztinformationssysteme. AIS beinhaltet die Entwicklung und den Vertrieb von Praxismanagementsoftware für niedergelassene Ärzte, medizinische Versorgungszentren und Ärztenetzwerke. Pharmacy Information Systems (PCS) betrifft die Entwicklung und den Vertrieb von integrierten administrativen und abrechnungstechnischen Softwareanwendungen für Apotheken. Bei Hospital Information Systems (HIS) liegt den Fokus auf klinischen und verwaltungstechnischen Lösungen für den stationären Bereich. Consumer and Health Management Information Systems (CHS) adressieren Pharmaunternehmen, Krankenversicherungen, andere IT-Gesellschaften im Gesundheitswesen sowie Patienten und Verbraucher.

Offizielle Webseite: www.cgm.com