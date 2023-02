Liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter zehn, gelten Aktienmärkte gemeinhin als günstig bewertet. BÖRSE ONLINE hat elf breit gestreute Value-ETFs gefunden, die dieses Kriterium erfüllen. Bei einem ETF ist das KGV besonders niedrig.



Für die Schwellenländer-Fans

In den Schwellenländern gehen Anleger größere politische Risiken ein als in den Industrieländern. Daher kaufen sie Aktien aus diesen Ländern meist nur, wenn diese sie mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die Risiken entschädigen.



Besonders günstig sind derzeit die Aktien im iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF, der mit einem KGV von 4,68 aufwartet.



Zum Vergleich: Beim MSCI World Index lag das KGV Ende Januar 2023 bei 18,18, beim MSCI Emerging Markets Index bei 12,83.



Keine teuren Einzelwerte

Beim iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF folgen Anleger dem MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Index und setzen Anleger auf 176 Aktien, die überwiegend aus China (36,9 Prozent), Südkorea (16,8 Prozent) und Taiwan (12,2 Prozent) stammen.



Bei den Branchen dominieren die Bereiche Finanzen (22,5 Prozent), IT (15,1 Prozent) und Rohstoffe (14,2 Prozent)



Zu den größten Einzelwerten gehören Taiwan Semiconductor (4,2 Prozent), Vale (3,2 Prozent) und die China Construction Bank (2,9 Prozent).



Zum Vergleich: Der MSCI Emerging Markets Index hält 1374 Einzelwerte, die vor allem aus China (33,5 Prozent), Taiwan (14,4 Prozent) und Indien (13,0 Prozent) kommen.



Bei den Sektoren liegen die Bereiche Finanzen (21,2 Prozent), IT (19,6 Prozent) und zyklischer Konsum (14,5 Prozent) vorn.



Bei den Einzelwerten stehen Taiwan Semiconductor (6,3 Prozent), Tencent Holdings (4,5 Prozent) und Samsung Electronics (3,5 Prozent) auf den ersten drei Plätzen.



Auf den ersten Blick wirken die Index-Unterschiede bei den Ländern und Sektoren gar nicht so groß. Der iShares Edge MSCI EM Value Factor ETF verzichtet aber komplett auf höher bewertete Titel wie Baidu, Infosys, JD.com oder Reliance Industries.







Weitere Value-ETFs mit einstelligen KGVs

Value-ETFs mit einstelligen KGVs finden Anleger überdies vor allem bei Aktien aus Europa und der Eurozone, die Anleger mit dem SPDR MSCI Europe Value ETF oder dem UBS Factor MSCI EMU Prime Value ETF abdecken können.



Einstellige KGVs weisen zudem der iShares Edge MSCI World Value Factor ETF und der Xtrackers MSCI World Value Factor ETF auf, die in Aktien aus den Industrieländern investieren.



Elf Value-ETFs mit einstelligen KGVs:

Elf Value-ETFs mit einstelligen KGVs

Übrigens: Auf welche Aktien die besten Value-ETFs derzeit setzen