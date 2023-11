Unternehmensprofil

Die Chipotle Mexican Grill Inc. betreibt Restaurants gleichen Namens. Das Filialnetz der Gruppe umfasst mehr als 2.700 Restaurants in den USA sowie 40 im Rest der Welt und vier Restaurants, die unter anderem Namen betrieben werden. Seine Wurzeln hat die Gesellschaft in einem einzigen Restaurant in Denver, Colorado, das 1993 von Steve Ells, dem ehemaligem Vorstandsvorsitzenden, eröffnet worden war. Seit dieser Zeit verwendet das Unternehmen nur beste Zutaten, die nach hohen ethischen Standards produziert werden. Auf künstliche Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffe wird vor diesem Hintergrund natürlich verzichtet.

Offizielle Webseite: www.chipotle.com