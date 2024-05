Weniger ist mehr: Der bekannte Milliardär Bill Ackman setzt seine Milliarden auf gerade einmal sieben Aktien. Das Geniale: Allein mit den Dividenden verdient er ein Vermögen

In was dieser Milliardär investiert, beobachtet die Wall Street genau: Bill Ackman (58), ist Gründer und CEO des milliardenschweren Hedgefonds Pershing Square Capital Management. Mit Erfolg: Laut „Forbes“ liegt Ackmans Vermögen derzeit bei rund 4,3 Milliarden US-Dollar.



Über 10,7 Milliarden US-Dollar hingegen managt der Investment-Experte in seinem Portfolio. Erst am 15. Mai musste er der amerikanischen Börsenaufsicht erneut offenlegen, welche Aktien sich darin befinden. Besonders auffällig: Der Milliardär setzt dabei gerade einmal auf nur sieben Aktien.

Beim Blick auf den jüngsten Stand seines Portfolios zeigt sich, dass Bill Ackman nur wenig Veränderungen bei seinen Aktien vorgenommen hat. Die einzige Ausnahme: Von seinen Anteilen am amerikanischen Einzelhandelsunternehmen Lowe’s trennte er sich komplett. Damit setzt er nur noch auf sieben Aktien beziehungsweise sogar nur sechs Unternehmen, da sich unter den Aktien die Alphabet A und C Aktie befinden.

Doch es sollte sich lohnen: Denn mit den Aktien von Hilton, Restaurant Brands und Canadian Pacific Railway verdient Ackman im Jahr umgerechnet etwa knapp 70 Millionen US-Dollar – das entspricht fast 190.000 US-Dollar pro Tag nur an Dividende!

Die Aktien der Google-Mutter Alphabet (A und C) fügte Ackman erst im ersten Quartal 2023 hinzu – und lag damit goldrichtig, denn getrieben durch die Begeisterung vom Thema künstliche Intelligenz (KI) konnten diese Aktien nochmal richtig durchstarten und legten vergangenes Jahr rund 60 Prozent zu, seit Jahresanfang liegen sie rund 27 Prozent im Plus.

Außerdem befinden sich im Portfolio noch die Aktien von Chipotle Mexican Grill und Howard Hughes.

