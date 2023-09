Unternehmensprofil

Die CoStar Group, Inc. betreibt Online-Marktplätze für Gewerbeimmobilien und Wohnungsangebote. Neben der Bereitstellung von Informationen, Analysen und Marketingdiensten verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über die umfassendste Datenbank für Gewerbeimmobilien und die größte Forschungsabteilung für Gewerbeimmobilien in der Branche. Das Dienstleistungsangebot umfasst alle Arten von Gewerbeimmobilien, einschließlich Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, Mehrfamilien-, Gewerbegrundstücke, gemischte Nutzung und Gastgewerbe. Über die Homesnap, Inc. und die Homes Group, LLC werden zudem Online-Plattformen angeboten, die Arbeitsabläufe und Marketing für Wohnimmobilienmakler und -vermittler verwalten sowie Wohnimmobilienangebote für Hauskäufer bereitstellen. Regional ist die CoStar Group auf die USA und Großbritannien fokussiert, wo man sich in einer marktführenden Position sieht.

Offizielle Webseite: www.costargroup.com