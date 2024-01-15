Covivio S.A
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WKN 659094
ISIN FR0000064578
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Covivio S.A
dpa-AFX News zu Covivio S.A
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|724,91
|694,21
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|551,89
|542,99
|1.159,80
|0,20
|-1.902,87
|Gewinn/Aktie
|5,51
|5,09
|6,67
|0,64
|-14,55
|Dividende/Aktie
|4,04
|3,94
|3,75
|3,50
|3,30
|Rendite (%)
|7,61
|7,53
|6,62
|7,18
|6,78
|KGV
|10,48
|10,73
|8,49
|76,19
|-
|KUV
|7,31
|8,69
|-
|-
|-