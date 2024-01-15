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Covivio S.A

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WKN 659094
ISIN FR0000064578
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 724,91 694,21 - - -
    Nettogewinn (Mio) 551,89 542,99 1.159,80 0,20 -1.902,87
    Gewinn/Aktie 5,51 5,09 6,67 0,64 -14,55
    Dividende/Aktie 4,04 3,94 3,75 3,50 3,30
    Rendite (%) 7,61 7,53 6,62 7,18 6,78
    KGV 10,48 10,73 8,49 76,19 -
    KUV 7,31 8,69 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende