Unternehmensprofil

Danone SA ist ein französischer Lebensmittel-Konzern, der bei frischen Milchprodukten und im Bereich Wasser weltweit zu den Marktführern zählt. Das Produktportfolio erstreckt sich auf die vier Segmente "Fresh Dairy Products", "Waters", "Baby Nutrition" und "Medical Nutrition". Zu den Marken des Milchbereichs gehören u.a. Danone, Actimel und Activia und im Bereich Wasser Evian, Volvic und Badoit. Kindernahrung der Marken Blédina, Milupa, Bebelac und Dumex (u. a.) sowie medizinische Nahrungsmittel der Marken Nutrison, Fortimel, Fortisip, Neocate und Infatrini runden das Produktportfolio ab. Die Gruppe erreicht in über 130 Ländern mehr als 900 Mill. Kunden. Die Wurzeln von Danone reichen in das Jahr 1966 zurück, in dem durch eine Fusion von Verrerie Souchon-Neuvesel und Glaces de Boussois BSN entstand, eine Firma für Glasprodukte. 1972 fusionierte BSN mit Gervais Danone. Nach diversen Akquisitionen in den 1980er Jahren firmiert der Konzern seit 1994 als Danone.

Offizielle Webseite: www.danone.com