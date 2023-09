DaVita HealthCare Partners Inc

Unternehmensprofil

Die DaVita Inc. bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Nierendialysedienstleistungen für Patienten, die an terminaler Niereninsuffizienz leiden. Über ein Netzwerk von mehr als 2.800 ambulanten Dialysezentren in 46 Bundesstaaten und dem District of Columbia werden mehr als 200.000 Patienten betreut. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft stationäre Dialysedienstleistungen in etwa 900 Krankenhäusern und damit verbundene Labordienstleistungen in den gesamten USA. Die vormals zum Konzern gehörende DaVita Medical Group (DMG), ein patienten- und arztorientiertes Unternehmen für integrierte Gesundheitsversorgung und Management, wurde am 19. Juni 2019 die an Collaborative Care Holdings, LLC, eine Tochtergesellschaft von UnitedHealth Group Inc., verkauft.

Offizielle Webseite: www.davita.com