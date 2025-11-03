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DaVita HealthCare Partners Inc

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WKN 897914
ISIN US23918K1088
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 14,63 14,15 13,64 12,82 12,14
    Nettogewinn (Mrd) 1,02 0,98 1,08 1,25 0,96
    Gewinn/Aktie 17,32 14,62 10,06 11,02 7,62
    Dividende/Aktie 2,50 2,50 - - -
    Rendite (%) 0,69 0,69 - - -
    KGV 13,94 16,19 11,29 13,57 13,75
    KUV 0,97 1,11 0,68 0,96 0,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die DaVita Inc. bezeichnet sich als einen der führenden Anbieter von Nierendialysedienstleistungen für Patienten, die an terminaler Niereninsuffizienz leiden. Über ein Netzwerk von mehr als 2.800 ambulanten Dialysezentren in 46 Bundesstaaten und dem District of Columbia werden mehr als 200.000 Patienten betreut. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft stationäre Dialysedienstleistungen in etwa 900 Krankenhäusern und damit verbundene Labordienstleistungen in den gesamten USA. Die vormals zum Konzern gehörende DaVita Medical Group (DMG), ein patienten- und arztorientiertes Unternehmen für integrierte Gesundheitsversorgung und Management, wurde am 19. Juni 2019 die an Collaborative Care Holdings, LLC, eine Tochtergesellschaft von UnitedHealth Group Inc., verkauft.

    Offizielle Webseite: https://www.davita.com

    Aktionärsverteilung