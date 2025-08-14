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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Delta Air Lines

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WKN A0MQV8
ISIN US2473617023
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 70,35 70,08 63,36 61,64 58,05
    Nettogewinn (Mrd) 5,32 4,38 5,01 3,46 4,61
    Gewinn/Aktie 8,20 6,67 7,72 5,39 7,21
    Dividende/Aktie 0,84 0,78 0,68 0,50 -
    Rendite (%) 1,46 1,29 - - -
    KGV 7,08 8,21 - - -
    KUV 0,55 0,59 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Delta Air Lines, Inc. ist eine internationale Fluggesellschaft, die im Personenverkehr und in der Luftfracht aktiv ist. Das globale Streckennetz ist um ein System von Hub- und internationalen Gateway-Flughäfen in Amsterdam, Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, New York-LaGuardia, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle und Tokio-Narita zentriert. Strategische Allianzen, die teils mittels Joint Ventures manifestiert sind, bestehen mit Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, Virgin Atlantic und Aeroméxico. Das Unternehmen außerdem eines der Gründungsmitglieder der internationalen Luftfahrt-Allianz SkyTeam.

    Offizielle Webseite: https://www.delta.com

    Aktionärsverteilung