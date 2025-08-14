Delta Air Lines
%
H T
WKN A0MQV8
ISIN US2473617023
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu Delta Air Lines
dpa-AFX News zu Delta Air Lines
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|70,35
|70,08
|63,36
|61,64
|58,05
|Nettogewinn (Mrd)
|5,32
|4,38
|5,01
|3,46
|4,61
|Gewinn/Aktie
|8,20
|6,67
|7,72
|5,39
|7,21
|Dividende/Aktie
|0,84
|0,78
|0,68
|0,50
|-
|Rendite (%)
|1,46
|1,29
|-
|-
|-
|KGV
|7,08
|8,21
|-
|-
|-
|KUV
|0,55
|0,59
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Delta Air Lines, Inc. ist eine internationale Fluggesellschaft, die im Personenverkehr und in der Luftfracht aktiv ist. Das globale Streckennetz ist um ein System von Hub- und internationalen Gateway-Flughäfen in Amsterdam, Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, New York-LaGuardia, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle und Tokio-Narita zentriert. Strategische Allianzen, die teils mittels Joint Ventures manifestiert sind, bestehen mit Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, Virgin Atlantic und Aeroméxico. Das Unternehmen außerdem eines der Gründungsmitglieder der internationalen Luftfahrt-Allianz SkyTeam.
Offizielle Webseite: https://www.delta.com