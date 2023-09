Unternehmensprofil

Die Delta Air Lines, Inc. ist eine internationale Fluggesellschaft, die im Personenverkehr und in der Luftfracht aktiv ist. Das globale Streckennetz ist um ein System von Hub- und internationalen Gateway-Flughäfen in Amsterdam, Atlanta, Detroit, Los Angeles, Minneapolis-St. Paul, New York-LaGuardia, New York-JFK, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle und Tokio-Narita zentriert. Strategische Allianzen, die teils mittels Joint Ventures manifestiert sind, bestehen mit Air France-KLM, China Eastern, Korean Air, Virgin Atlantic und Aeroméxico. Das Unternehmen außerdem eines der Gründungsmitglieder der internationalen Luftfahrt-Allianz SkyTeam.

Offizielle Webseite: www.delta.com