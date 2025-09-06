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Deutsche Beteiligungs AG

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WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 117,93 94,15 119,92 113,57 155,44
    Nettogewinn (Mio) 49,26 43,08 24,70 47,52 105,79
    Gewinn/Aktie 3,09 2,45 1,39 2,55 5,63
    Dividende/Aktie 1,02 1,01 1,00 1,00 1,00
    Rendite (%) 4,82 4,78 3,97 3,96 3,15
    KGV 6,85 8,62 18,13 9,90 5,63
    KUV 2,86 3,95 3,85 4,07 3,84

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Deutsche Beteiligungs-AG (DBAG) zählt sich zu den ersten Adressen im hiesigen Private-Equity-Markt und ist im deutschen Markt als Eigenkapital-Investor fest verankert. Fokussiert auf die Perlen des deutschen Mittelstands investiert die Beteiligungsgesellschaft seit über vier Jahrzehnten erfolgreich in wachstumsstarke und international ausgerichtete deutsche Unternehmen und sorgt so dafür, dass gute Wachstumsperspektiven nicht mangels der nötigen Mittel scheitern. Die DBAG investiert selbst direkt in vielversprechende mittelständische Unternehmen, außerdem verwaltet und berät sie entsprechende Parallelfonds. Einen Investitionsschwerpunkt bildet der Maschinen- und Anlagenbau.

    Offizielle Webseite: https://www.dbag.de

    Aktionärsverteilung