Deutsche Beteiligungs AG
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WKN A1TNUT
ISIN DE000A1TNUT7
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
dpa-AFX News zu Deutsche Beteiligungs AG
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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Transaktionsstarkes erstes Halbjahr; Prognoseanpassung durch Bewertungsmultiplikatoren (deutsch)
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EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (deutsch)
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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Katalysator der Energiewende; DBAG ECF IV erwirbt Mehrheit an TNL-Gruppe (deutsch)
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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerungen stärken Liquidität; 152 Millionen Euro für Opportunitäten; Jahresprognose bestätigt (deutsch)
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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG investiert in Bug Bounty Switzerland und stärkt Plattform für Cybersecurity-Testing (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|117,93
|94,15
|119,92
|113,57
|155,44
|Nettogewinn (Mio)
|49,26
|43,08
|24,70
|47,52
|105,79
|Gewinn/Aktie
|3,09
|2,45
|1,39
|2,55
|5,63
|Dividende/Aktie
|1,02
|1,01
|1,00
|1,00
|1,00
|Rendite (%)
|4,82
|4,78
|3,97
|3,96
|3,15
|KGV
|6,85
|8,62
|18,13
|9,90
|5,63
|KUV
|2,86
|3,95
|3,85
|4,07
|3,84
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Deutsche Beteiligungs-AG (DBAG) zählt sich zu den ersten Adressen im hiesigen Private-Equity-Markt und ist im deutschen Markt als Eigenkapital-Investor fest verankert. Fokussiert auf die Perlen des deutschen Mittelstands investiert die Beteiligungsgesellschaft seit über vier Jahrzehnten erfolgreich in wachstumsstarke und international ausgerichtete deutsche Unternehmen und sorgt so dafür, dass gute Wachstumsperspektiven nicht mangels der nötigen Mittel scheitern. Die DBAG investiert selbst direkt in vielversprechende mittelständische Unternehmen, außerdem verwaltet und berät sie entsprechende Parallelfonds. Einen Investitionsschwerpunkt bildet der Maschinen- und Anlagenbau.
Offizielle Webseite: https://www.dbag.de