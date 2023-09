Unternehmensprofil

Die Deutsche Beteiligungs-AG (DBAG) zählt sich zu den ersten Adressen im hiesigen Private-Equity-Markt und ist im deutschen Markt als Eigenkapital-Investor fest verankert. Fokussiert auf die Perlen des deutschen Mittelstands investiert die Beteiligungsgesellschaft seit über vier Jahrzehnten erfolgreich in wachstumsstarke und international ausgerichtete deutsche Unternehmen und sorgt so dafür, dass gute Wachstumsperspektiven nicht mangels der nötigen Mittel scheitern. Die DBAG investiert selbst direkt in vielversprechende mittelständische Unternehmen, außerdem verwaltet und berät sie entsprechende Parallelfonds. Einen Investitionsschwerpunkt bildet der Maschinen- und Anlagenbau.

Offizielle Webseite: www.dbag.de