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Deutsche Grundstücksauktionen

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WKN 553340
ISIN DE0005533400
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 11,30 9,30 2,83 2,98 3,06
    Nettogewinn (Mio) 1,17 0,54 -0,29 -0,42 -1,88
    Gewinn/Aktie 0,73 0,34 -0,17 -0,26 -1,17
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 7,05 15,15 - - -
    KUV 0,73 0,88 3,25 4,27 4,87

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Deutsche Grundstücksauktionen AG ist 1998 durch Umwandlung der seit 1984 tätigen Berliner Grundstücksauktionen Organisationsgesellschaft mbH & Co. KG entstanden und ist mit ihren aktuell fünf Tochtergesellschaften mit einem Marktanteil von ca. 81% Marktführer bei Immobilienauktionen in Deutschland. Der Schwerpunkt des operativen Geschäfts ist die Versteigerung von Gewerbe- und Privatimmobilien in den neuen Bundesländern. Das Geschäft wurde in den letzten Jahren um permanente Internetauktionen erweitert sowie auf die alten Bundesländer ausgedehnt. Einlieferer sind neben Privateigentümern, der öffentlichen Hand mit ihren bundeseigenen Gesellschaften auch Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter und Wohnungsbaugesellschaften. Die Gesellschaft ist seit 1999 im Freiverkehr gelistet und wechselte Ende April 2012 in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

    Offizielle Webseite: https://www.dgainvestor.de

    Aktionärsverteilung