Unternehmensprofil

Die Deutsche Wohnen SE bewirtschaftet und entwickelt Wohnimmobilien. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Berlin sowie anderen wachstumsstarken Ballungszentren und Metropolregionen Deutschlands wie Rhein-Main (Frankfurt) und Rheinland (Düsseldorf). Ende 2022 befanden sich insgesamt rund 140.000 Wohneinheiten, über 25.000 Garagen und Stellplätze sowie mehr als 2.500 gewerbliche Einheiten im Bestandsportfolio des Konzerns, deren Marktwert auf rund 22,5 Mrd. Euro beziffert wird. Die Steuerung des operativen Geschäfts erfolgt über die Segmente Rental (wertsteigerndes Management der eigenen Bestände), Value-add (wohnungsnahe Dienstleistungen), Recurring Sales (Verkauf von Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern), Development (Projektentwicklung) und Pflege. Seit September 2021 ist die Deutsche Wohnen SE unter dem Dach der Vonovia SE konsolidiert. Die Aktivitäten im Pflegebereich wurden 2023 als nicht fortzuführende Aktivitäten bilanziert, da nicht mehr Bestandteil der Strategie.

Offizielle Webseite: https://www.deutsche-wohnen.com