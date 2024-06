Unternehmensprofil

Die DexCom Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich in erster Linie mit der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur kontinuierlichen Blutzuckermessung (Continuous Glucose Monitoring - CGM) befasst. Nach Zulassung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) war das erste Produkt 2006 auf den Markt gebracht worden. Das System der neuesten Generation, das integrierte kontinuierliche Glukoseüberwachungssystem Dexcom G6, wurde 2018 am Markt eingeführt.

Offizielle Webseite: http://investors.dexcom.com