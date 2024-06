Wenn sich jemand mit KI auskennt, dann ist es wohl die Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen investiert selbst auch in eine ganze Bandbreite an KI-Unternehmen, die hohe Kurschancen bieten

Die Google-Mutter Alphabet zählt zu den bekanntesten Unternehmen der Welt. Und vor allem beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) spielt das Unternehmen vorne mit und hantiert mit den modernsten Technologien der Welt. Wenn sich jemand also in diesem Bereich auskennt, dann ist es Alphabet.

Und tatsächlich beteiligt sich das Unternehmen selbst ebenfalls an anderen KI-Unternehmen. Und da diese Beteiligungen einen Wert von über 2,5 Milliarden US-Dollar umfassen, muss Alphabet diese Beteiligungen jedes Quartal veröffentlichen. Zum Glück für Privatanleger, denn so können diese nachverfolgen, in welchen Unternehmen die Google-Mutter Potenzial sieht.

Google Mutter Alphabet setzt auf diese genialen Aktien

Ein Blick auf das „Portfolio“ von Alphabet verrät: Zum jüngsten Stand des Portfolios (31. März) befinden sich darin rund 43 US-Aktien. Seit kurzem ist hierbei das Unternehmen GitLab die größte Position. Dieses nimmt nun fast 23 Prozent im Portfolio ein und Alphabet erhöhte diese Position im ersten Quartal um fast 270 Prozent. Bei GitLab handelt es sich um einen Softwareentwickler, bei dem KI eine zentrale Rolle einnimmt. Das Unternehmen könnte dieses Geschäftsjahr unter dem Strich profitabel werden und ein durchschnittliches Kursziel von 72 US-Dollar bietet eine Kurschance von über 30 Prozent. Allerdings ist die Aktie für Anleger in Deutschland nur schwer handelbar – interessierte Anleger müssen hier also mit höheren Gebühren rechnen.



Die zweitgrößte Position ist der Cyber-Security-Anbieter Crowdstrike. Zwar nimmt die Aktie fast elf Prozent bei Alphabets Beteiligungen ein, dennoch wurde die Position um über 33 Prozent im vergangenen Quartal reduziert. Womöglich handelt es sich hier um Gewinnmitnahmen, denn bei Crowdstrike handelt es sich um einen hervorragenden Anbieter, dessen Aktie im Jahr 2023 fast 130 Prozent zugelegt hat. Die Art und Weise, wie Cyberangriffe durchgeführt werden, ändert sich stetig. Oft können Antivirenprogramme nicht zeitnah genug reagieren. Hier kommt Crowdstrike ins Spiel: Es schützt Endgeräte wie Handys oder PCs durch den Einsatz von KI. Eine Cloud-basierte KI-Plattform sammelt wöchentlich Daten. So kann sie ihre Lösungen bei neuen Angriffsarten schnell anpassen und die Endgeräte der Kunden in Echtzeit schützen.

Bei der drittgrößten Position der Beteiligungen handelt es sich um DexCom, die jedoch ebenfalls reduziert wurde und zwar um über 50 Prozent. Das Unternehmen bietet jedoch zweistellige Umsatz und Gewinnraten laut Analystenkonsens und zwar sowohl dieses als auch das nächste Geschäftsjahr. Ein durchschnittliches Kursziel von 155 US-Dollar bietet außerdem 22 Prozent Kurschance. Bei DexCom handelt es sich um ein Medizintechnikunternehmen, das im Quartal zuvor noch die größte Beteiligung bei Alphabet war. Das Unternehmen entwickelt kontinuierlich messende Glucosesensoren für Diabetes-Patienten.

Zu den Top 5 Positionen zählen außerdem noch die KI-Aktien ARM Holdings und Freshworks. Bei ARM handelt es sich um ein Unternehmen aus der Halbleiterbranche, das die Lizenzen seiner Chiparchitektur an andere Unternehmen verkauft. Zu den Kunden zählen etwa Größen wie Apple, Nvidia, Google oder Microsoft. In so gut wie allen Smartphones weltweit basieren die Chips auf den Lösungen von ARM. Die Kunden können auf dieser Basis dann leistungsstarke und moderne Chips herstellen. Ein durchschnittliches Kursziel von 118 US-Dollar laut TipRanks-Datenbank bietet derzeit allerdings nur knapp drei Prozent Kurschance. Freshworks ist ein Software as a Service Unternehmen, das Tools für Custumer-Relationship-Management anbietet. Die Aktie bietet mit einem Kursziel von 19,50 US-Dollar sogar eine Kurschance von fast 50 Prozent. Alphabet erhöhte hier im jüngsten Quartal die Position um über 200 Prozent.

Von Science 37 und Neumora Therapeutics trennte sich die Google-Mutter gänzlich, neu hinzu fügte sie Aktien von Fractyl Health – diese sind jedoch noch nicht in Deutschland handelbar. Fractyl entwickelt Stoffwechsel Medikamente für Diabetes Typ zwei und Fettleibigkeit.

