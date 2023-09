Unternehmensprofil

Die Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erschließung, die Exploration und die Ausbeutung unkonventioneller Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin in Westtexas konzentriert. Dieses Becken gehört zu den wichtigsten Fördergebieten in den USA. Es zeichnet sich durch ein günstiges Betriebsumfeld, eine ausgereifte Infrastruktur, eine lange Lebensdauer der Reserven, mehrere Förderhorizonte sowie und eine große Anzahl von Betreibern aus. Die Aktivitäten von Diamondback konzentrieren sich in erster Linie auf die horizontale Erschließung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland-Beckens sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die beide Teil des größeren Permian-Beckens in Westtexas und New Mexico sind.

Offizielle Webseite: https://ir.diamondbackenergy.com/