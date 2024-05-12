Branicks Group
Aktuelle Nachrichten zu Branicks Group
dpa-AFX News zu Branicks Group
EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Lock-Up Vereinbarungen über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen vollumfänglich wirksam geworden (deutsch)
EQS-News: BRANICKS Group AG erzielt umfassende Restrukturierungsvereinbarung mit ihren Gläubigern (deutsch)
EQS-Adhoc: Branicks Group AG: Lock-Up Vereinbarungen mit einer Gruppe von Anleihegläubigern und Schuldscheingläubigern über die Restrukturierung der Anleihe und der Schuldscheindarlehen unterzeichnet (deutsch)
EQS-Adhoc: Branicks Group AG aktualisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 angesichts fortschreitender Restrukturierungsverhandlungen (deutsch)
EQS-Adhoc: Branicks Group AG verlängert Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Branicks Group AG konkretisiert Zeitplan zur Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 (deutsch)
EQS-Adhoc: Branicks Group AG verschiebt Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 angesichts anhaltender Verhandlungen über die Refinanzierung der 2026 fällig werdenden Finanzverbindlichkeiten (deutsch)
EQS-News: Branicks Group AG: Stillhaltevereinbarungen für Schuldscheine mit Fälligkeit März/April - Ganzheitliches Finanzierungskonzept in Arbeit (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2026e
|2025e
|2024
|2023
|2022
|Umsatz (Mio)
|144,48
|140,45
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|6,20
|-13,30
|-365,54
|-70,70
|42,86
|Gewinn/Aktie
|0,07
|-0,01
|-3,36
|-0,79
|0,38
|Dividende/Aktie
|0,07
|0,03
|-
|-
|0,75
|Rendite (%)
|-
|1,45
|-
|-
|10,01
|KGV
|-
|-
|-
|-
|19,71
|KUV
|-
|16,31
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die BRANICKS Group AG (zuvor DIC Asset AG) ist Obergesellschaft eines Immobilienkonzerns, der sich auf gewerbliche Immobilien fokussiert hat. Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien stehen dabei im Vordergrund. Das Geschäft gliedert die Branicks Group in die Segmente Commercial Portfolio und Institutional Business. Die Investitionspolitik zielt auf hochwertige und langfristig vermietete Immobilien in attraktiven Lagen in Deutschland. Das von der Gruppe betreute Immobilienvermögen ist seit Jahren stark wachsend und beläuft sich inzwischen auf mehr als zehn Mrd. Euro. Mit dem Erwerb des Logistikspezialisten RLI Investors GmbH im Januar 2021 waren die Investitionen in der Assetklasse Logistik kräftig forciert worden. Im ersten Halbjahr 2022 war der Bereich Logistik durch den mehrheitlichen Kauf der VIB Vermögen AG weiter ausgebaut worden. Das Geschäft mit institutionellen Investoren wurde 2025 bei der VIB gebündelt.
Offizielle Webseite: https://www.branicks.com