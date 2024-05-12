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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Branicks Group

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WKN A1X3XX
ISIN DE000A1X3XX4
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mio) 144,48 140,45 - - -
    Nettogewinn (Mio) 6,20 -13,30 -365,54 -70,70 42,86
    Gewinn/Aktie 0,07 -0,01 -3,36 -0,79 0,38
    Dividende/Aktie 0,07 0,03 - - 0,75
    Rendite (%) - 1,45 - - 10,01
    KGV - - - - 19,71
    KUV - 16,31 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die BRANICKS Group AG (zuvor DIC Asset AG) ist Obergesellschaft eines Immobilienkonzerns, der sich auf gewerbliche Immobilien fokussiert hat. Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien stehen dabei im Vordergrund. Das Geschäft gliedert die Branicks Group in die Segmente Commercial Portfolio und Institutional Business. Die Investitionspolitik zielt auf hochwertige und langfristig vermietete Immobilien in attraktiven Lagen in Deutschland. Das von der Gruppe betreute Immobilienvermögen ist seit Jahren stark wachsend und beläuft sich inzwischen auf mehr als zehn Mrd. Euro. Mit dem Erwerb des Logistikspezialisten RLI Investors GmbH im Januar 2021 waren die Investitionen in der Assetklasse Logistik kräftig forciert worden. Im ersten Halbjahr 2022 war der Bereich Logistik durch den mehrheitlichen Kauf der VIB Vermögen AG weiter ausgebaut worden. Das Geschäft mit institutionellen Investoren wurde 2025 bei der VIB gebündelt.

    Offizielle Webseite: https://www.branicks.com

    Aktionärsverteilung