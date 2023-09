Branicks Group

Unternehmensprofil

Die DIC Asset AG ist Obergesellschaft eines Immobilienkonzerns, der seinen Anlagefokus auf gewerbliche Immobilien in Deutschland gelegt hat. Er ist vor allem in den Bereichen Büro, Einzelhandels- und Logistikimmobilien aktiv. Das Geschäft gliedert DIC Asset in die Segmente Commercial Portfolio und Institutional Business. Die Investitionspolitik zielt auf hochwertige und langfristig vermietete Immobilien in attraktiven Lagen in Deutschland. Das von der DIC-Gruppe betreute Immobilienvermögen ist seit Jahren stark wachsend und beläuft sich inzwischen auf mehr als 11,5 Mrd. Euro. Mit dem Erwerb des Logistikspezialisten RLI Investors GmbH im Januar 2021 wurden die Investitionen in der Assetklasse Logistik kräftig forciert; Ende 2021 belief sich der Marktwert der Assets under Management der Nutzungsart Logistik auf der gesamten DIC-Plattform auf 876 (2020: 48) Mill. Euro. Im ersten Halbjahr 2022 wurde der Bereich Logistik durch den mehrheitlichen Kauf der VIB Vermögen AG weiter ausgebaut.

Offizielle Webseite: www.dic-asset.de