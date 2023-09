Unternehmensprofil

Die Diebold Nixdorf, Inc. führt einen Konzern, der sich als weltweit führender Anbieter von Connected Commerce bezeichnet. Als solcher automatisiert, digitalisiert und transformiert die Unternehmensgruppe die Art und Weise, wie Menschen Bankgeschäfte und Einkäufe tätigen. Die integrierten Lösungen von Diebold Nixdorf verbinden digitale und physische Kanäle sicher und effizient für Millionen von Verbrauchern täglich. Der Konzern zählt fast alle der weltweit 100 größten Finanzinstitute und die Mehrheit der 25 größten globalen Einzelhändler zu seinen Kunden. Die Aktivitäten des Konzerns gliedern sich in die Segmente Banking and Retail, die wiederum in die Bereiche Produkte, Software und Services unterteilt sind.

Offizielle Webseite: www.dieboldnixdorf.com